Meer groen, minder auto's: coalitie duidelijk links progressief

'Geen dak mag onbenut blijven,' schrijven de nieuwe coalitiepartijen

De bouwproductie gaat omhoog: de nieuwe coalitie wil 7500 huizen per jaar gaan bouwen, nu ligt die ambitie nog op 5000.



De bezoekers van Amsterdam, de toeristen, en huizenbezitters draaien op voor de hogere kosten. De toeristenbelasting gaat fors omhoog, voor huizenbezitters en ondernemers stijgen de lokale lasten licht.



Het is even wennen, omdat de VVD, die de afgelopen acht jaar in het Amsterdamse stadsbestuur zat, dit altijd wist tegen te houden. Plannen om te bezuinigen op de eigen gemeentelijke organisatie zijn er nauwelijks.



Smoel van D66

Op straat lijkt het de komende vier jaar snel afgelopen te zijn met de dominantie van de auto, in ieder geval in het centrum.



De parkeertarieven voor bezoekers stijgen naar maximaal €7,50 per uur, maar bewoners worden ontzien door de vergunningstarieven niet te verhogen. Het zijn van die relatieve overwinningen voor D66.



Ook erfpachters zijn niet vergeten, met een extra korting van 10 procent voor wie snel overstapt. Of D66 genoeg heeft binnen gehaald om smoel te houden, valt te bezien.



De linkse coalitiepartijen hebben weinig te vrezen omdat de oppositie op links is nog niet goed georganiseerd. Maar op rechts staan met de VVD en Forum voor Democratie juist twee partijen klaar die zich willen profileren ten opzichte van het groenrode college, met D66 als het makkelijkste doelwit.