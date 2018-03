Links doet het goed bij de Amsterdamse student

GroenLinks is de populairste partij onder Amsterdamse studenten, blijkt uit een opiniepeiling van bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam.



Dertig procent geeft aan op deze partij te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.



Onder Amsterdamse studenten is dat aandeel nog iets hoger: 31 procent. Van de studenten die in de stad studeren, maar hier niet wonen, stemt 29 procent op GroenLinks.



D66 staat op nummer twee, met 24 procent van de stemmen. Ook in het 'echt' strijden GroenLinks en D66 om de eerste plaats, al lijken de liberalen hier nipt in het voordeel.



Opvallend

De PvdA, die in Amsterdam lijkt af te stevenen op een nederlaag en een plek in de middenmoot, kan rekenen op 12 procent van de studenten.



De steun voor lijsttrekker Marjolein Moorman komt vooral van studenten die in de stad wonen, 13 procent tegen 6 procent onder stemmers van buiten de stad.



Partij voor de Dieren en Denk scoren opvallend goed onder studenten. Zij zijn goed voor 7 procent van de stemmen, maar net minder dan de VVD. Denk doet het - uiteraard - vooral goed onder studenten van Turkse en Marokkaanse komaf.