Lezers over akkoord: 'Werkenden onevenredig getroffen'

'Nieuwe college houdt mogelijkheid van echt linkse politiek levend' - Jarmo Berkhout

'Dit is het college dat Amsterdam nodig heeft: overtuigd links beleid met lef uitvoeren is de enige manier om sociale en economische ongelijkheid, klimaatverandering en toerismeproblematiek tegen te gaan. Door vast te houden aan hun principes laten de coalitiepartijen zien dat ze niet bang zijn de confrontatie aan te gaan met Den Haag en de algehele verrechtsing in de landelijke politiek. Wat dus werkelijk hoopgevend is, is dat dit nieuwe college de mogelijkheid van echt linkse politiek levend houdt.'



'Er worden duidelijke keuzes gemaakt in het belang van de gewone mensen in deze stad - of het nou vluchtelingen, binnenstadbewoners of mensen met een laag inkomen zijn. In de Tweede Kamer zei een VVD'er onlangs dat de Republiek Amsterdam niet bestaat; feitelijk mag dat het geval zijn, maar als deze coalitie haar plannen uitvoert - en daar hoop ik in ieder geval erg op - dan blijft Amsterdam het bastion van vrijheid en gelijkheid dat het altijd geweest is.'



'Parkeerplaatsen niet opheffen maar voor groen vervoer' - Bulent Karay

'In plaats van 10.000 parkeerplaatsen op te heffen, lijkt het mij handiger om deze plekken (of een deel daarvan) te gebruiken als groene parkeerplaatsen. Denk hierbij aan elektrische carsharing mogelijkheden als Car2Go en Ioniq. Hierbij creëert men een bewustzijn van duurzaamheid en wordt het gebruik van groene auto's ook nog eens beloond. Zolang het openbaarvervoer niet vaker/langer rijdt, gaat de vraag naar alternatief vervoer niet afnemen. En om dan de Car2Go ipv de taxi of fiets te pakken om 01:00 uur 's nachts wanneer het vriest lijkt mij niet zo'n gek idee.'