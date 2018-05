Lezers over akkoord: 'Werkenden onevenredig getroffen'

'De eenzijdige, dwingende, compromisloze aanpak spat er vanaf' - Marc Schipperheijn

'De Maoïstische revolutie is begonnen in Amsterdam. Terwijl veel mensen eigenlijk stemden op die nette, welbespraakte, idealistische jongeling Jesse Klaver, kregen ze de ouderwetse linkse extremist Rutger Groot Wassink. En daar gaat Amsterdam nu de prijs voor betalen.'



'Want de plannen van deze "kneiterlinkse" coalitie zijn helemaal niet redelijk. Ze drukken een bepaalde visie op de maatschappij hardhandig door de strot van alle Amsterdammers, die letterlijk de rekening gepresenteerd krijgen. Het bedrijfsleven en de middenklasse, die toch al zwaar onder druk staan in Amsterdam en die naar alle waarschijnlijk juist niet op deze coalitie hebben gestemd, mogen betalen middels belastingen, parkeerproblemen, supply-problemen en criminele uitgeprocedeerde asielzoekende buren.'



'Extremisme heeft geen plek in het bestuur. En toch is dat helaas wat hier nu is gebeurd. Want links extremisme is nog altijd bon ton in Nederland. Het is wellicht niet zo dat alle tegensprekers in heropvoedingskampen worden gegooid, maar de eenzijdige, dwingende, compromisloze aanpak spat er van af. Geen fietstunnel onder het IJ, maar een fietsbrug die al het scheepsverkeer ondermijnt. AirBnb: verboden. Parkeermogelijkheden: weg. Belastingen: fors omhoog. Uitgeprocedeerde asielzoekers en krakers: welkom, ook al wordt hiermee de wet overtreden.'



'Het laat een eindeloze minachting zien voor de mening en belangen van andersdenkenden: extremisme. Ik wens de Amsterdammers veel sterkte.'



'Amsterdam gaat een voortrekkersrol spelen' - Pascal J.W. van den Noort

'Super trots: Amsterdam gaat een voortrekkersrol spelen in nieuwe mobiliteitsconcepten om autobezit te verminderen en bereikbaarheid te vergroten. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar een gemeenschappelijk platform voor deelconcepten. Op het 'Digitale Netwerk Deelvervoer' dat door de gemeente wordt opgezet, kunnen wat mij betreft worden aangesloten: deelauto, deelfiets, deelscooter, parkeerplekken, plekken voor vrachtvervoer, taxi's, doelgroepenvervoer en pakketbezorging.'