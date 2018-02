Leve Amsterdam: debat met Haagse kopstukken

Stelling 7: Amsterdam en Etten-Leur

In de zevende en laatste ronde gaan de partijleiders in gesprek over de kloof tussen platteland en stad. Parool-verslaggever Ruben Koops verwijst naar wijlen burgemeester Van der Laan, die zich hier over opwond.



Klaver en Marijnissen zijn het met elkaar eens over dat Amsterdammers vooral veel gemeen hebben met inwoners van Etten-Leur dan die met Londen of Parijs. Marijnissen: "In Amsterdam wonen een heleboel leraren, net als in Etten-Leur."



Koops: "De buitenlandse immigratie was nog nooit zo hoog. Dat doet toch iets met de stad?" Marijnissen: "Natuurlijk, de stad vertoont karaktertrekken van een grote stad." Koops: "Genderneutrale toiletten, Zwarte Piet: daar kijken we misschien anders tegenaan in Amsterdam dan in Etten-Leur."



Klaver: "Ik ben weleens op een debat geweest in Etten-Leur. Daar leidden niet twee blanke hoofdredacteuren het debat in, en stonden er niet vooral blanke witte mannen op het podium. Dus zo progressief is het hier ook niet."