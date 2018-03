Is er binnen de ring nog ruimte voor nieuwe muziekfestivals?

Tijdens korte discussies onder leiding van onze verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops gaan politieke partijen met elkaar in debat over actuele thema's die spelen in de verkiezingscampagne.



In deze aflevering verbaast Duncan Stutterheim, bekend van ID&T, de A'DAM Toren en de Westergasfabriek zich over de opkomst van Forum voor Democratie. "Ik vind het jammer dat extreme standpunten zo'n grote plek krijgen, dat had ik niet verwacht van Amsterdammers. Bestaande partijen hebben de onvrede niet goed geadresseerd. Het lijkt mij huiswerk voor die partijen om daar eens goed naar te luisteren."



Muziekfestivals

In het debat staan GroenLinks en D66 tegenover elkaar, de twee grote kanshebbers om bij de verkiezingen uit te groeien tot de grootste partij. Zij botsen over de vraag of binnen de ring plek is voor nog meer festivals.



Kijk mee naar het debat tussen Rutger Groot Wassink (GroenLinks) en Reinier van Dantzig (D66) plus nabeschouwing van Duncan Stutterheim en discussieer hier zelf ook mee over het onderwerp van vandaag.