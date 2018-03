Hoe stemde Amsterdam bij vorige verkiezingen?

De PvdA, de PvdA en dan pas de andere partijen. Dat was jarenlang het beeld in de Amsterdamse gemeenteraad, waar de sociaaldemocraten oppermachtig waren.



In 1986 werd een recordaantal van 21 zetels behaald, in 2006 werd dat succes dunnetjes overgedaan met 20 zetels.



Minder dan 15 van de 45 zetels? Dat was al jaren niet meer gebeurd. Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, waar de PvdA achterbleef met slechts tien zetels.



Groot verlies

In de laatste peiling zakt de partij zelfs nog verder weg. Nee, de grootste in Amsterdam, die titel gaat dit jaar (weer) niet naar de PvdA.



D66, de winnaar van de vorige verkiezingen, staat ondertussen op groot verlies. De partij valt volgens de peiling terug van 14 naar 8 zetels.



De grootste

Naar wie gaat de titel dan wel? Het lijkt erop dat GroenLinks de grootste gaat worden. En dat voor een partij die sinds 1986 niet meer dan zeven zetels in de Amsterdamse raad heeft behaald.



Maar ook de in de peilingen grootste partij kan niet tippen aan de overmacht van de PvdA in de jaren 1986 en 2006. Volgens de peilingen komt de grootste partij dit jaar uit op 'maar' 9 zetels.



