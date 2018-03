Hier kijk je de verkiezingsuitslag in de stad

Pakhuis de Zwijger

Met publiek en experts wordt op basis van de uitslagen vooruitgeblikt op de nieuwe politieke verhoudingen in de stad. Ook wordt de Nieuw Amsterdam Raad officieel gepresenteerd, een groep van 45 millennials die vier keer per jaar bijeenkomt om belangrijke stedelijke onderwerpen te bespreken en (ongevraagd) advies uitbrengt aan de echte gemeenteraad.

Vanaf 20.00



Op groot scherm in de kroeg

Of het net zo spannend wordt als een voetbalwedstrijd van Oranje? De prognoses voorspellen in elk geval een nek-aan-nek-race tussen D66 en GroenLinks. In café Schinkelhaven in Zuid kun je de uitslagen volgen op groot scherm. Aan de andere kant van de stad kan dat ook in Crea, ongetwijfeld te midden van studenten.

Vanaf 20.00 uur



Kriterion

In de grote zaal van Kriterion worden de exitpolls en uitslagen op het witte doek vertoond. Wie zin heeft in een vrolijkere noot kan in het café terecht. Daar treden jazzpianist Oscar Jan Hoogland en het Chris Corstens Quartet op.

Van 20.30-01.00 uur