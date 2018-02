Het Parool lanceert Kieswijzer voor Amsterdam

27 stellingen en 15 partijen. Dat is in een notendop de Kieswijzer van Het Parool.



Door 'eens', 'oneens' of 'neutraal' te antwoorden op stellingen als 'Airbnb moet worden verboden in Amsterdam' en 'Er moet een Nationaal Slavernijmuseum komen in Amsterdam' kunnen kiezers zien met welke partijen zij het meest gemeen hebben.



Lezersonderzoek

Uit onderzoek onder Paroollezers blijkt dat erfpacht of de groei van Schiphol niet de heetste hangijzers zijn tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen.



De top vijf van belangrijkste onderwerpen volgens lezers: openbaar vervoer (61%), woningen voor middeninkomens (58%), duurzaamheid (49%), veiligheid voor fietsers (49%) en afval (49%). Hierna volgen drukte in de stad (48%), het armoedebeleid (45%), toerisme en hotelbeleid (43%) en culturele voorzieningen en veiligheid in woonwijken (beide 40%).



De uitkomst van dit onderzoek is de basis geweest van het formuleren van de stellingen, samen met input vanuit de politieke redactie van Het Parool.



Uiteindelijk zijn 30 stellingen opgesteld, waarvan er uiteindelijk 27 zijn terug te vinden in de Kieswijzer. Over de drie afgevallen stellingen waren alle politieke partijen het eens.



Eind januari zijn de Amsterdamse partijen die op dat moment hun partijprogramma's hadden gepresenteerd of een website met contactgegevens hadden, benaderd om antwoord te geven op de stellingen.



Positionering

Mensen die de Kieswijzer invullen, kunnen bij iedere stelling de positionering van de partijen zien, en hun toelichting daarop lezen. Aan het eind van de Kieswijzer kan worden ingevuld welke onderwerpen zwaarder moeten wegen bij het bepalen van het eindoordeel.



De Kieswijzer van Het Parool wordt tegelijk gelanceerd met die van een groot aantal regionale titels van De Persgroep, de mediagroep waar Het Parool onderdeel van uitmaakt. Al met al hebben zo 220 gemeenten hun eigen, op de gemeente toegesneden Kieswijzer.