GroenLinks wél bij anti-racismedemonstratie

Voor de demonstratie, daags voor de internationale dag tegen racisme en discriminatie op 21 maart, had het comité een manifest opgesteld met de naam 'Geen racisten in de raad'. Die naam kwam de laatste week onder vuur te liggen.



Zoveel, dat de Partij voor de Dieren, PvdA en SP bij nader inzien afzagen van deelname. De PvdA vond bijvoorbeeld dat het doel van de dag overschaduwd wordt. De demonstratie, die zich richt op de gemeenteraden, zou te veel specifiek gericht zijn tegen politieke partijen als Forum voor Democratie. 'We zien de spanning oplopen, en daarom hebben we deze weloverwogen beslissing genomen, schreef partijleider Marjolein Moorman dinsdag.



GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink laat in een blogpost op de site van zijn partij donderdag weten wel mee te demonstreren op 18 maart. Maar dan wel zonder het beruchte manifest te ondertekenen. Dat wekt volgens hem namelijk de indruk dat een partij als Forum voor Democratie niet mee zou mogen doen aan de verkiezingen. "Die indruk willen we niet wekken. Daarom kunnen we het manifest niet langer onderschrijven."



Groot Wassink kondigt aan in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart samen met andere linkse partijen een bijeenkomst te organiseren waarin "we een vuist maken tegen de groeiende intolerantie en onverdraagzaamheid."