GroenLinks sluit college met Denk uit in Amsterdam

Uitspraken van landelijk Denkleider Tunahan Kuzu maken dat Rutger Groot Wassink van GroenLinks in Amsterdam een samenwerking op lokaal niveau 'zeer onwaarschijnlijk' acht.



Kuzu zei vorige maand onder meer dat Turks-Nederlandse Kamerleden kleur moeten bekennen op het gebied van de Armeense genocide. De door de Tweede Kamer gewenste erkenning daarvan is volgens hem voor de bühne.



Geschikt

Die landelijke bejegening van Kamerleden maakt samenwerking op lokaal niveau onmogelijk, zegt Groot Wassink. "Terwijl ik Mourad (Taimounti, lijsttrekker Denk in Amsterdam) een heel geschikte kerel vind. En ook met het programma van Denk in Amsterdam is weinig mis."



GroenLinks maakt een goede kans tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij van Amsterdam te worden. De partij is in een nek-aan-nekrace verwikkeld met D66, vier jaar geleden de grootste van de stad.



Peiling

Maurice de Hond peilde (in opdracht van GroenLinks) beide partijen maandag op 17 procent van de stemmen, goed voor negen zetels. Denk is nieuw in Amsterdam en kan volgens diezelfde peiling met drie zetels debuteren in de raad.