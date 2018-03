GroenLinks organiseert meetup in de Melkweg

Volle zaal

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen sprak Klaver in maart vorig jaar voor 5000 mensen in Afas Live.



Hij riep linkse kiezers toen op zich achter hem te scharen om zo toch een linkse partij de verkiezingsoverwinning te bezorgen. Ook rapper Massih Hutak hield een praatje. De meetup was het grootste en best bezochte politieke evenement van 2017.



Na de mislukte formatiepoging in mei legde hij in precies zo'n meetup verantwoording af aan zijn achterban, in het Haagse poppodium Paard van Troje.



Verkiezingsmeetup, zondag 19 maart 20.00 uur, de Melkweg (gratis, aanmelden verplicht).