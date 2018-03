GroenLinks loopt uit op D66 in laatste peiling voor verkiezingen

OIS heeft voor deze peiling 875 Amsterdammers benaderd, telefonisch, online en op straat. Dit gebeurde tot en met vorige week.



De strijd om de koppositie is een belangrijke, want de grootste partij mag na de verkiezingen het initiatief nemen tot de vorming van een nieuw stadsbestuur en gooit hoge ogen bij de benoeming van de nieuwe burgemeester.



Rechtse partner

Eerder zei GroenLinkslijsttrekker Groot Wassink dat een linkse coalitie zijn voorkeur heeft. Of dit gaat lukken, is de vraag. Een coalitie van GroenLinks, PvdA, SP en de Partij voor de Dieren scoort volgens deze peilingen 21 zetels, terwijl 23 zetels nodig zijn voor een meerderheid. Denk, dat ook een aantal linkse standpunten heeft, valt af. Eerder gaf Groot Wassink aan dat hij daarmee geen samenwerking zal aangaan vanwege de manier waarop de landelijke partij zijn opvattingen over de Armeense genocide ventileert.



Het lijkt er dus op dat Groot Wassink niet om een rechtse partner als D66 of de VVD heen kan. De ChristenUnie is in deze peiling, net als in 2014, dichtbij een zetel. Voor een ouderenpartij is in deze peiling genoeg steun voor één zetel, al specificeren de onderzoekers niet of dit de Partij van de Ouderen of 50Plus betreft, die allebei meedoen in Amsterdam.



Woensdag zijn de verkiezingen. De avond ervoor organiseren Het Parool en De Balie een slotdebat, waarin de zittende partijen en de grootste uitdagers nog één keer debatteren over de toekomst van de stad.