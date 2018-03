GroenLinks en D66 willen een vrouw als burgemeester

De referendumcommissie heeft eerder deze maand geoordeeld dat een volksstemming over de nieuwe burgemeester van Amsterdam niet mogelijk is binnen de bestaande wetgeving.



Hoorzitting

D66 en GroenLinks willen daarom dat er kort na de verkiezingen op 21 maart een hoorzitting wordt georganiseerd met deskundigen om te kijken hoe de bevolking wel meer inspraak kan krijgen bij deze benoemingsprocedure.



"Het moet toch mogelijk zijn om in ieder geval in de profielschets de wensen van de Amsterdammers te vangen?", vroeg Van Dantzig zich af. Op de hoorzitting zullen ook juridische experts aanwezig zijn zodat de (on)mogelijkheden van de voorstellen direct duidelijk worden.



Zowel Groot Wassink als Van Dantzig sprak zich ook uit voor een vrouwelijke kandidaat.



Vertrouwenscommissie

Na de verkiezingen zal er uit de nieuwe gemeenteraad een vertrouwenscommissie worden samengesteld die de sollicitaties in behandeling gaat nemen. In de openbare profielschets worden de persoonskenmerken opgenomen waarnaar de vertrouwenscommissie op zoek is.



Via mijnnieuweburgemeester.amsterdam kunnen inwoners hun wensen achterlaten. Commissaris van de Koning Johan Remkes (Noord-Holland) zei eerder dat het mogelijk moet zijn om nog voor de zomervakantie een nieuwe burgemeester te kunnen benoemen.



In het stadhuis wordt wild gespeculeerd over wie de nieuwe burgemeester zou kunnen worden. De naam van Femke Halsema valt veelvuldig, maar ook Jeanine Hennis en Lilianne Ploumen worden genoemd.