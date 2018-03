Geen vervolging Ollongren na aangifte Baudet

Partijleider Thierry Baudet had begin februari aangifte tegen Ollongren gedaan omdat ze tijdens een lezing had gezegd dat populisme de "kernwaarden van de democratie" bedreigt en dat Forum voor Democratie hierin verder gaat waar de PVV ophoudt. Volgens de minister lijkt de partij geobsedeerd te zijn door het praten over ras in het politieke debat.



"Demonisering van een volksvertegenwoordiger," vond Baudet. De Ien Dales lezing van Ollongren voldoet volgens het Openbaar Ministerier (OM) echter niet aan de definitie van smaad.



Die luidt dat pas sprake is van smaad als de naam en reputatie van iemand opzettelijk aangetast wordt door die persoon van bijvoorbeeld een misdrijf of een overtreding te beschuldigen. Van laster is sprake als iemand uitspraken doet waarvan hij of zij weet dat ze niet waar zijn.



Van beide was geen sprake tijdens de lezing van Ollongren. De minister heeft zich, zo concludeert het OM, als zodanig niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Baudet kan bij wijze van beroep een klacht indienen bij het Gerechtshof in Amsterdam.