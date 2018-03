FvD en Leefbaar Roterdam komen met 'agenda deradicalisering'

#FVD adviseert: Stem op 21 maart op de lokale partij van uw voorkeur behalve in Amsterdam en Rotterdam. Stem in Amsterdam op @FVDamsterdam (#Lijst14) en in Rotterdam op @LeefbaarRdam. #Stemlokaal #GR2018 https://t.co/7SSLOOe8Yn — ForumvoorDemocratie (@fvdemocratie) 4 maart 2018

Het lokale Leefbaar Rotterdam is sinds de oprichting in 2001 snel een gevestigde naam geworden in de Rotterdamse gemeentepolitiek. Bij de laatste raadsverkiezingen in 2014 werd Leefbaar de grootste partij van de Rotterdam. Partijleider Joost Eerdmans is er wethouder voor veiligheid, handhaving en buitenruimte.



Forum voor Democratie is na de eerste Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar nieuwkomer bij de gemeenteraadsverkiezingen en doet vooralsnog alleen mee in Amsterdam. Dit weekend riep de partij Rotterdammers op op 21 maart op Leefbaar te stemmen.