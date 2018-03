Forum voor Democratie stuurt leden naar tellingen stembureaus

De 394 stembureaus in Amsterdam worden woensdag bemand door voornamelijk vrijwilligers. "Zomaar mensen die zich hebben aangemeld via de gemeente om dit te doen," zegt Baudet in het filmpje. "We hebben geen enkele garantie dat dit ook eerlijk gebeurt."



Het filmpje wekt de indruk dat de vrijwilligers woensdag tellen niet te vertrouwen zijn en het tellen oneerlijk gebeurt, maar daar wil een woordvoerder van FVD niets van weten. Het is de partij volgens hem puur te doen om transparantie.



Openbaar

De 'waarnemers' zijn - net als andere Amsterdammers - van harte welkom op de stembureaus, zegt een woordvoerder van de gemeente. Het tellen van stemmen is openbaar, de enige voorwaarde is dat het proces niet verstoord wordt.



Wie vragen of opmerkingen heeft kan zich tot de voorzitter van het stembureau wenden. Die heeft daarvoor een opleiding gehad.



