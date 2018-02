Een verkiezingsdebat in Zuidoost, dat werd tijd

Dat werd tijd ook; Laurens Ivens vertelde de zaal dat hij bezig is aan zijn derde campagne als lijsttrekker van de SP, en dat dit de eerste keer was dat hij was uitgenodigd voor een verkiezings­debat in Zuidoost.



Een uitnodiging die hij ontzettend graag had aanvaard, net als Rutger Groot Wassink van GroenLinks, Sylvana Simons van Bij1 en Don Ceder van de ChristenUnie.



De andere partijen hadden lager kader uit­gezonden: gemeenteraadsleden, leden van de bestuurscommissie in Zuidoost of zelfs kandidaten voor de adviescommissie in het nieuwe bestuurlijk stelsel.