Dit zijn de publieke debatten rondom de verkiezingen

Het grote binnenstaddebat

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad voelt lijsttrekkers aan de tand over de bescherming en leefbaarheid van de binnenstad, die jaarlijks 18 miljoen bezoekers trekt. De prognose luidt dat dit aantal tot 2030 oploopt tot 30 miljoen. Hoe zorgen wij ervoor dat de monumentale binnenstad niet ten onder gaat aan haar eigen succes? Met lijsttrekkers Eric van der Burg (VVD), Laurens Ivens (SP), Marjolein Moorman (PvdA) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Reinier van Dantzig (D66) en Diederik Boomsma (CDA).

Maandag 5 maart (20.00) 'pay as you like'

Pakhuis de Zwijger



Ondernemersdebat

MKB Amsterdam organiseert in samenwerking met organisaties als de ORAM en VNO een verkiezingsdebat over de positie van ondernemers in Amsterdam.

Dinsdag 6 maart

Stadsschouwburg



Studentendebat

Het Parool organiseert met de UvA het grote studentendebat met de Amsterdamse lijsttrekkers van D66, GroenLinks, PvdA, VVD, SP, Denk, FvD en Bij1. Over onderwerpen die leven onder studenten, zoals het tekort aan studentenkamers, internationale studenten, veiligheid en openbaar vervoer. Met een speciale rol voor De Kiesmannen. Niet openbaar toegankelijk, maar het wordt live uitgezonden via onze politieke Facebookpagina.

Dinsdag 8 maart, 19.30 tot 21.30 uur, UvA,



Amsterdam Stemt

Columnist Theodor Holman presenteert drie debatavonden vanuit de Centrale OBA.Zie maandag 29 januari. Inhoudelijk programma van deze avond nog onbekend.

Maandag 12 maart, 19.30-21.00) gratis

OBA



Ik geloof in Amsterdam

Protestants Amsterdam organiseert in de Noorderkerk een debat over de plaats van religie in de stad. Op 13 maart gaan de grote Amsterdamse partijen in gesprek met de christelijke partijen CDA, CDU en SGP.

Dinsdag 13 maart

Noorderkerk



Verkiezingsshow met de Kiesmannen

Drie Amsterdamse vrienden vinden dat meer jongeren (geïnformeerd ) moeten stemmen en organiseren als 'De Kiesmannen' een verkiezingsshow. Met een avond 'vol show vol satire, spel en film' proberen ze de jonge Amsterdammer een beetje naar de stembus te duwen.

Maandag 19 maart (20.00) €8,50

Paradiso