Dit zijn de leukste plekken om te stemmen in Amsterdam

Let op: 21 maart kan er ook gestemd worden voor de Amsterdamse stadsdeelcommissies en voor het referendum over de Wiv, de nieuwe inlichtingenwet.



Voor de gemeenteraad en het referendum kun je stemmen in alle stembureaus in Amsterdam. Voor de stadsdeelcommissies alleen in een stembureau in je eigen buurt.



De stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur, maar enkele hebben afwijkende openingstijden, zoals op Centraal Station.



A'DAM Toren (Noord)

Wat zou jij doen als je het in Amsterdam voor het zeggen zou hebben? Vanaf de twintigste verdieping van de A'DAM Toren, op 100 meter hoogte, waan je je even de baas van de stad. Zie je ruimte voor nieuwe woonwijken, of te veel auto's in de binnenstad? Je kunt met je stempas gratis naar boven.

Let op: stemmen kan hier alleen tussen 12.00-16.00 uur.

Overhoeksplein 1