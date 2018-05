Dit zijn de belangrijkste plannen van de nieuwe coalitie

Amsterdammers in de bijstand hoeven geen verplichte tegenprestatie te leveren en mogen ook nog eens bijverdienen

Mensen die minder dan 130 procent van het sociaal minimum verdienen, kunnen aanspraak maken op armoedegelden. Dit was 120 procent.



De aanpak van eenzaamheid in de stad wordt opgeschroefd.



Amsterdam opent een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers.



Verkeer & vervoer

Autobezitters, ga even zitten. In een nieuwe Agenda Autoluw komt te staan dat het stadshart zoveel mogelijk autovrij wordt, dat geparkeerde auto's niet langer welkom zijn in de grachtengordel en er minder ruimte komt voor geparkeerde auto's in 'woonstraten' in de rest van de stad.



In 2025 moeten er 7000 tot 10.000 plekken zijn opgeheven, en stijgt het hoogste parkeertarief op straat naar €7,50 per uur. De maximumsnelheid gaat zoveel mogelijk naar 30 kilometer per uur in woonstraten, en 80 op de ring A10.



Minder concreet is het coalitieakkoord over nieuwe metrolijnen. Zowel de Oost/Westlijn, het sluiten van de Ringlijn als het verlengen van de Noord/Zuidlijn wordt onderzocht. Fietsers krijgen meer ruimte, zowel op de weg als qua financiering.



Lokale belastingen

Hogere belastingen voor toeristen, inwoners en bedrijven liggen in het verschiet. De toeristenbelasting stijgt het meest, maar ook huizenbezitters gaan meer betalen.



Voor het eerst in jaren gaat het OZB-tarief omhoog, eenmalig met 2 procent in 2019 en daarna jaarlijks met de inflatie.