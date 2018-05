Dit gebeurde er donderdag rondom het coalitieakkoord

Ambitieus en progressief, noemt GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink het nieuwe coalitieakkoord waar GroenLinks, D66, PvdA en SP mee aan de slag gaan.



Niet iedereen is het met de uitspraak van de GroenLinks-leider eens, maar dat de nieuwe plannen de komende vier jaar voor veel reuring gaan zorgen is iets wat zeker is.



Woningnood

Allereerst gaat er flink in de stad worden gebouwd. Amsterdam krijgt er elk jaar 7500 woningen bij, waarvan 2500 in de sociale huur. Om aan de woningnood onder studenten tegemoet te komen worden er 10.500 studentenwoningen bijgebouwd.



Huiseigenaren die een extra zakcentje willen verdienen door hun woning te verhuren, komen bedrogen uit. De vakantieverhuur wordt teruggeschroefd naar dertig dagen per jaar, in drukke wijken geldt mogelijk helemaal een verbod.



Ook autobezitters krijgen het te verduren. Het parkeertarief gaat omhoog naar 7,50 per uur. En je auto parkeren in de binnenstad? Dat wordt straks goed zoeken naar een plekje.



Rekensommetje

De rechtse oppositie reageerde fel op de nieuwe maatregelen. Fractievoorzitter Eric van der Burg van de VVD deed even snel een rekensommetje over de verhoogde belastingen: ongeveer 185 miljoen.



Hij noemt het 'de makkelijke weg'. Ook zijn oppositiegenoten uiten weerbarstig hun kritiek. Annabel Nanninga (FvD) noemt het nieuwe coalitieakkoord 'ouderwets graaisocialisme' en Diederik Boomsba (CDA) spreekt van 'symboolpolitiek'.



Asielzoekers

Niet alleen de oppositie, ook van de regering in Den Haag kan de Amsterdamse coalitie de nodige weerstand verwachten. Een recent voorbeeldje: geheel tegen de motie van de Tweede Kamer in wil de nieuwe coalitie een opvang ter beschikking stellen aan uitgeprocedeerde asielzoekers.



Of je het nou eens bent of niet met de plannen. De Amsterdammers betalen samen met de toeristen de linkse en progressieve plannen van de nieuwe coaltie.



