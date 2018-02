Dijkhoff kritisch op Van Aartsen na salafisme-uitspraak

Salafisme is een schemergebied dat zich inherent niet makkelijk laat verenigen met de ideeën die wij hier hoog hebben zitten Dijkhoff donderdag op de Zuidas

Hoewel de Amsterdamse waarden en normen volgens Van Aartsen prioriteit verdienen, is niet iedere salafistische moslim een extremist.



Vervuiling van het debat

Volgens hem verdienen deze gemeenschappen steun in de bestrijding van geradicaliseerde jongeren, ook al zijn de gelovigen in kwestie zelf salafistisch.



"Continu hameren op het gevaar van salafisme terwijl het gros van die mensen in orthodoxe moskeeën niet geneigd is tot radicale daden, dat is vervuiling van het debat", vindt hij.



Dijkhoff begrijpt wat zijn partijgenoot Van Aartsen bedoelt, maar hoopt dat de stad het salafisme kritisch blijft volgen. "Salafisme is een schemergebied dat zich inherent niet makkelijk laat verenigen met de ideeën die wij hier hoog hebben zitten. Reik ze de hand om duidelijk te maken dat integratie beter is dan je daarvan af te keren", pareert hij. "De gemeente moet er voor iedereen zijn maar gebruik die uitgestoken hand om uit te leggen dat salafisme geen oplossing is."



Sociale huur

Dijkhoff maakte bij zijn bezoek aan Amsterdam van de gelegenheid gebruik om een aanval te plaatsen op de royale sociale huurvoorraad in de stad. Zo vroeg Dijkhoff zich af waarom er op prominente plekken in de stad nog altijd sociale huur wordt gebouwd.



"Het valt mij op dat grote A-locaties nog altijd voor sociale huurwoningen worden bestemd. Mensen die daar voor zijn zeggen vaak dat je altijd in Amsterdam moet kunnen wonen", aldus de VVD'er. "Maar waarom moet iedereen per se op elke plek in de stad kunnen wonen?"



Het is niet voor het eerst dat de liberalen in campagnetijd de aanval openen op de Amsterdamse traditie dat sociale huur, vrije sector en koop binnen nieuwbouwprojecten in verhouding tot elkaar worden gerealiseerd. Vier jaar geleden was het toenmalig VVD-wethouder Eric Wiebes die een plan lanceerde om de sociale huurvoorraad in de stad terug te brengen naar 30 procent van het aantal woningen. Nu is dat nog 55 procent.



Focus op vrije sector

Dijkhoff plaatst kanttekeningen bij het ideaal van de ongedeelde stad, waar rijk en arm door elkaar wonen. "Leuk, maar wat heeft het opgeleverd? Mensen mengen niet met elkaar omdat de overheid bedenkt dat ze door elkaar heen moeten wonen. De verhouding is nu behoorlijk scheef dus de VVD moet de focus op koop en de vrije sector leggen."