Denk presenteert onvervalst links verkiezingsprogramma

Zo staat er over de beruchte drukte in de stad weinig vermeld in het programma van Denk, anders dan bij de andere linkse partijen. Ja, de 'verkeersdrukte' komt er een paar keer in terug.



Ergo, het electoraat dat Denk probeert te bedienen op weg naar de raadsverkiezingen op 21 maart, woont vooral buiten de ring, rijdt wel eens auto en vindt dat het leven knap duur is geworden.



Het moet goedkoper, vindt Denk. Dat begint bij de basis; de gemeente moet daarom de oprichting van buurtcafetaria stimuleren waar goedkoop gegeten kan worden. Op school komen gratis maaltijden voor arme kinderen. Ook wordt een GVB-rit nooit duurder dan 2,50 en mogen de parkeertarieven voor vergunninghouders niet harder stijgen dan de inflatie.



Bovendien wil Denk, net als een aantal andere partijen de gemeentelijke inkomensondersteuning openstellen voor iedereen die tot 130 procent van het sociale minimum verdient. Nu is dat nog 120 procent.



Vechtsport

Opmerkelijk is dat Denk de ambitie heeft om van Amsterdam de vechtsporthoofdstad van de wereld te maken.