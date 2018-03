Denk: GroenLinks maakt linkse coalitie onmogelijk

Onze programma's hebben volgens de Stemwijzer bijna 80 procent overlap Mourad Taimounti

Denk staat op drie zetels in de gemeenteraad, een flinke score voor een nieuwe partij.



Het programma van Denk is overwegend links, met uitzonderingen op het gebied van mobiliteit.



Stunt

Volgens Taimounti is het niet toevallig dat GroenLinks in de week voor de verkiezingen in Rotterdam de islam-geïnspireerde partij Nida uitsluit vanwege een oude tweet over Israël en Isis, en in Amsterdam hetzelfde doet met Denk vanwege de Armeense genocide.



"Dit is een stunt van Jesse Klaver. Die discussie over de genocide speelt al jaren, onderzoek het. De meeste Amsterdammers weten niet eens waar het ligt! Mijn statement is, we moeten het over dingen hebben die hier spelen. Bizar dat GroenLinks de linkse meerderheid in de gemeenteraad ten grave draagt."



GroenLinks kan 21 maart de grootste partij van Amsterdam worden en wil dan een linkse coalitie vormen.



Door de drie zetels die Denk in de peilingen scoort uit te sluiten, is een linkse coalitie verder weg dan ooit.