De Piratenpartij, beweging in IJsland, Tsjechië en West

De Piratenpartij

Er zijn campagnes en er zijn campagnes. Van de Amsterdamse Piratenpartij bijvoorbeeld. Lijsttrekker Jelle de Graaf is in volle glorie te zien door de hele stad. Poedelnaakt op een poster. ‘Niets te verbergen’.



In februari deelde de Piratenpartij nog een prijs uit van 1500 euro, precies het bedrag dat zij de burgers maandelijks wil doen toekomen bij wijze van basisinkomen. Ook een manier om de partijkas te legen.



In 2014 deed de partij al een gooi naar het gemeentelijk pluche in Amsterdam. Tevergeefs: met 5606 stemmen lukte het net niet.



‘De Piratenpartij Amsterdam is onderdeel van een wereldwijde burgerbeweging,’ schrijft de partij hoopvol op zijn site. ‘In IJsland zijn we de belangrijkste oppositiepartij, in Tsjechië de derde partij van het land. In Duitsland en Zweden zitten we in gemeenteraden en provinciebesturen en in het Europarlement hebben we onze eigen Europarlementariër.’



Om daar wat sipjes aan toe te voegen: ‘En in Nederland zijn we vertegenwoordigd in een waterschap en in de bestuurscommissie van Amsterdam-West.’



Het kan verkeren. ‘Versterk de democratie en begin bij jezelf.’



De agenda voor Amsterdam is democratisch opgesteld. ‘Mensen weten zelf het beste wat er speelt in hun buurt. Daarom zijn we met een bakfiets door de hele stad ge­gaan en hebben mensen gevraagd wat zij willen veranderen.’



Wat wil de Piratenpartij? Veel. Dat mag geen verbazing wekken als je alle Amsterdammers gaat vragen hoe zij erover denken. Het gevolg: het verkiezingsprogramma telt 28 pagina’s.



Mooi hoor: ‘Wij willen al die mensen die zich inzetten voor de stad niet aansturen, of controleren, maar ondersteunen. De Piratenpartij laat voorlopers ook echt vooroplopen.’