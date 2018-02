De ongelijke strijd om de stadsdeelcommissies

Met z'n negenen zitten ze achter de tafel. Ze verdienen op voorhand een standbeeld voor betoonde moed, de onafhankelijke kandidaten die bij de verkiezingen van maart een gooi gaan doen naar een zetel in de nieuwe stadsdeelcommissie in de binnenstad.



Want ze doen mee in het besef dat hun missie vrijwel zeker kansloos is, nu ze het straks moeten opnemen tegen de gevestigde politieke partijen.



Want zo is besloten door de gemeenteraad. Waar het aanvankelijk de bedoeling was de adviescommissies voor de benoemde besturen te bemensen met actieve buurtbewoners, fietste de gemeenteraad er op het laatste moment toch nog de mogelijkheid in om ook met een politieke lijst aan de verkiezingen deel te nemen.