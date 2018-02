D66, GroenLinks en PvdA zetten partij Baudet buitenspel

Want gezien recente opiniepeilingen hebben deze drie fracties samen de sleutel in handen tot de nieuwe coalitie in de raad die na de verkiezingen gevormd zal moeten worden. Zonder in elk geval één van deze partijen zijn er niet genoeg zetels in de raad om een meerderheid te formeren.



Reactie Nanninga

De uitsluiting van Forum voor Democratie is een tegenvaller voor lijsttrekker Annabel Nanninga. Die verraste in de eerste weken van de verkiezingscampagne, na haar polariserende verleden als columnist, vriend en vijand met de uitgestoken hand richting andere partijen.



"Als er collegeverantwoordelijkheid naar ons toe komt zullen we die invullen," zei Nanninga onlangs in een debat op Salto.



Nanninga reageert vrijdag onaangedaan op de uitsluiting. "Racisme? Onzin. Ik daag deze partijen uit om in ons programma, in de campagne of bij de mensen op onze lijst aan te wijzen wat er dan allemaal niet deugt. Ons zo ver voor de verkiezingen uitsluiten is retoriek, bedoeld om de kiezers bang te maken voor Forum. Ik denk niet dat de kiezer dat gelooft."



Peiling

Hoewel Forum nu nog geen zetels in de raad heeft, is deelname aan het nieuwe college niet helemaal ondenkbaar.



Uit peilingen van Peil.nl en OIS blijkt dat de partij op ruim 7 procent van de stemmen kan rekenen, goed voor 3 zetels in de gemeenteraad. De partij zou daarmee de grootste nieuwkomer zijn sinds de Kabouterbeweging, de partij van ex-provo Roel van Duijn, die in 1970 met 5 zetels in de gemeenteraad doorbrak.



