D66 en GroenLinks gaan nek-aan-nek in verkiezingsstrijd

Dat er een nek-aan-nekrace is tussen D66 en GroenLinks, blijkt uit een nieuwe peiling die is uitgevoerd door Maurice de Hond/Peil.nl in opdracht van GroenLinks.



Zowel D66 als GroenLinks krijgt in deze peiling 17 procent van de stemmen, goed voor 9 zetels. Het zou een stijging betekenen van 3 zetels voor GroenLinks en een forse daling van 5 zetels voor D66.



Of een partij op 21 maart nu wint of verliest, de grootste partij mag de dag erna het initiatief nemen voor de vorming van een nieuwe coalitie die in de gemeenteraad op een meerderheid kan rekenen. Bij het ingaan van de laatste campagneweek bieden GroenLinks en D66 de kiezers hierin een duidelijke keuze.



Links alternatief

Want tijdens het verkiezingsdebat Leve Amsterdam in De Balie dit weekend gaf GroenLinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink te kennen dat hij voor een coalitie allereerst naar partijen aan de linkerkant van het spectrum zal lonken. "Ik kijk naar links; D66 is niet progressief, maar gewoon een rechtse partij," zei Groot Wassink, overigens zonder de VVD of D66 uit te sluiten.



