Bolkestein over Eric van der Burg: 'Ik vind dat-ie weg moet'

Dat zegt hij in een interview met de Volkskrant.



Op de vraag op wie hij gaat stemmen, antwoordt Bolkestein: "Nou kijk, de VVD Amsterdam is veel te links. Al jaren. Die lijstrekker, Van der Burg, heeft gezegd dat Amsterdam meer asielzoekers moet opnemen. Absurd!"



"Ik vind dat-ie weg moet. Zal ook wel gebeuren, maar jammer genoeg pas na de verkiezingen."



Hala Naoum

Bolkestein zegt dat zijn keuze dit jaar uitgaat naar de nummer 5 op de VVD-lijst Hala Naoum. Deze Syrische christen is de 'hoop in bange dagen', volgens Bolkestein.



"Zij is absoluut niet links. Ik ken haar persoonlijk, ik heb haar gesteund bij haar kandidaatstelling op de lijst. Een hele begaafde vrouw."



Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was Bolkestein lijstduwer van de VVD in Amsterdam. Hij werd met voorkeurstemmen gekozen, maar besloot niet in de gemeenteraad te gaan.



