Baudet: Uitspraken Ramautarsing geen racisme

Baudet weigerde lang afstand te doen van de woorden van Ramautarsing, wat hem op veel kritiek kwam te staan.



Tijdens Het Parool-verkiezingsdebat had hij vrijdag in De Balie de handen vol aan collega-lijsttrekkers uit Den Haag die hem aanvielen op dat punt. Die avond zei Baudet zelf nog dat uit testen blijkt dat Chinezen gemiddeld een hoger IQ hebben. "Dit staat niet ter discussie. Dat verschillende groepen verschillend scoren."



Open samenleving

In een boodschap direct aan de leden van zijn partij neemt Baudet nu toch afstand. Althans, een beetje. 'Voor de duidelijkheid, zoals wij altijd hebben gezegd (en ook zullen blijven uitdragen): Forum voor Democratie neemt afstand van elke vorm van racisme en discriminatie, wij staan voor een open samenleving waarin iedereen wordt beoordeeld op individuele kwaliteiten, niet op huidskleur, ras, geslacht, seksuele geaardheid, etc.'



Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken haalde tijdens een lezing onlangs de commotie rondom Forum voor Democratie aan. De partij lijkt volgens haar geobsedeerd door praten over rassen.



Populisme bedreigt, zei Ollongren, de 'kernwaarden van de democratie', en de partij van Baudet gaat in dat populisme verder waar de PVV ophoudt. Voor Baudet en Kamerlid Theo Hiddema reden voor een aangifte wegens smaad en laster.



'Alle perken te buiten'

Uit zijn mail van zondag: 'Dergelijke onjuiste en demoniserende uitspraken, nota bene afkomstig van de Minister van Binnenlandse Zaken die verantwoordelijk is voor de staatsveiligheid en moet toezien op een eerlijk verloop van de verkiezingen, gaan echt alle perken te buiten.'



