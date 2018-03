Amsterdamse partijen zetten zich in voor Joodse belangen

Februaristaking

Daarnaast staat er in het akkoord dat de partijen zich hard zullen maken voor onderwijs over Joods Amsterdam; voor schoolgaande kinderen en nieuwe bewoners van de stad.



Vis: "Vorige week las ik in Het Parool een interview met Gerdi Verbeet, waarin zij met de verslaggever overeen kwam dat de meeste scholieren niet meer weten wat de Februaristaking is. Dat is zo'n wezenlijk onderdeel van Amsterdam; wie hier woont zou dat moeten weten."



Ook beloven de partijen zich in te zetten dat iedere scholier een bezoek brengt aan een plek die iets vertelt over de holocaust; zoals het Joods Historisch Museum of de Hollandsche Schouwburg.



Niet iedereen doet mee

Niet alle partijen ondertekenen het akkoord van Vis, zoals Bij1. De partij is het niet eens met de gebruikte definitie van antisemitisme. Kritiek op de politieke gang van zaken van Israël kunnen volgens die term ook als antisemitisch beschouwd worden, schrijft Bij1 in een verklaring op hun site.



'Als BIJ1 vinden wij echter dat kritiek op Israël iets wezenlijks anders is dan discriminatie, uitsluiting en bedreiging van Joden. Het laatste moet stevig aangepakt worden, terwijl het eerste mogelijk zou moeten zijn binnen de wettelijke kaders.'