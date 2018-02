Amsterdamse Juffers: van nieuwe Damkeitjes tot fietsdiploma's

Partij Basisinkomen Partij (BiP)

Leus Leefbaar Sociaal

Lijsttrekker Ron Smit

In 2014 deed Ron Smit met zijn Basisinkomen Partij (BiP) al eens mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam: 602 stemmen. Voor een zetel moeten dat er dit jaar toch echt zeven- tot achtduizend worden. Maar Smit houdt goede moed. "We gaan het in elk geval proberen."



De BiP streeft, de naam geeft het al een beetje weg, naar een basisinkomen: 1500 euro netto voor iedereen van 18 jaar of ouder.



De Basisinkomen Partij, schrijft de Basisinkomen Partij, 'maakt deel uit van het project om de realiteit in al haar vormen te veranderen - door aan te tonen dat het geldsysteem de voornaamste oorzaak is van alles wat rot is aan deze realiteit'.

Landelijk beleid, geeft Smit grif toe. Maar in Amsterdam wil de partij vast beginnen met een doorkijkje naar de gedroomde toekomst: regelarme bijstand en 150 euro extra per maand voor de lage inkomens.



Gratis geld voor iedereen? De BiP: ­'Armoede is een gebrek aan geld. De kosten van de Dienst Armoede­bestrijding kunnen beter direct worden uitgekeerd aan de minima in plaats van huisbezoeken bij de minima te houden onder het mom van armoedebestrijding.'



Zie daar maar eens een speld tussen te krijgen.



Een greep uit de rest van het programma: voor een 'makkie' (alternatieve munt uit de Indische Buurt) zwemmen in het Flevoparkbad, gratis expositieruimte voor kunstenaars, een maximumprijs voor koophuizen, deugdelijke aarding rond stopcontacten in oude huizen, cannabis vrij en invoering van een stadsimker ter bescherming van de bijen.



Mooie partij. Gezellig ook. Voor wie mee wil praten zijn er 'huiskamerbijeenkomsten bij ons thuis'. Koffie en thee is aan­wezig en deelname is gratis.