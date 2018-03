Amsterdamse FvD-kandidaat opnieuw in opspraak

De Telegraaf heeft delen van een WhatsApp-geprek in handen, waarin Ramautarsing een betoog, dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt, steunt. 'Dat is gebaseerd op de notie dat homo's relatief hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus 'dommer van wordt.' Geen haat gewoon feiten,' citeert De Telegraaf een bericht van Ramautarsing in de groep 'Polariserende politici'.



Daarnaast zou Ramautarsing hebben gezegd dat het blanke ras meer aan zelfbehoud zou moeten doen.



'Homofobe drek'

GroenLinks en D66 en de PvdA, de drie grootste partijen in de Amsterdamse peilingen, spreken hun afschuw uit over de onthullingen van de Telegraaf. "Dit soort racistische en homofobe drek hoort niet thuis in de politiek," aldus Rutger Groot Wassink (GroenLinks). "Het bevestigt het beeld dat ik al had van FvD: er zit een patroon van racisme achter de partij dat dusdanig stuitend is dat enige samenwerking met FvD onmogelijk is."



"Dit is weliswaar in een appgroep, maar toont wel aan dat de bodem bij FvD nog niet bereikt is," zegt Reinier van Dantzig (D66). "Als dit klopt, roep ik Annabel Nanninga (lijsttrekker FvD, red.) op om in te grijpen, als Ramautarsing niet de eer aan zichzelf houdt."



"In iedere normale partij zou Ramautarsing de wacht worden aangezegd," reageert Marjolijn Moorman van de PvdA. "Dit is nu al de zoveelste keer dat hij zulke walgelijke uitspraken doet, waar vreselijke denkbeelden uit blijken. Tot nu toe is de reactie van FvD erg mild geweest. Ik ben benieuwd wat Nanninga gaat doen, ze kan nu niet stil blijven. Ze blijft maar flirten met racisme en homofobie, het wordt tijd dat ze zich uitspreekt."



Ramautarsing kwam al eerder al in opspraak kwam door een link tussen IQ en bevolkingsgroepen te leggen.