Alle ballen op Baudet in Haags-Amsterdams verkiezingsdebat

Klimaatverandering

Eerder botste Baudet ook met GroenLinks-leider Jesse Klaver over klimaatverandering. Volgens Klaver kon de leider van FvD 'toch niet voorbij kon gaan aan de opwarming van de aarde'.



Volgens Baudet is er 'vrijwel geen invloed van de mens op klimaatverandering'. "Het Parijs-akkoord is een grote hoax", zei hij over het klimaatakkoord dat vrijwel alle landen in de wereld sloten.



Volgens Klaver stelt 97 procent van de wetenschappers dat de mens wel degelijk (deels) verantwoordelijk is voor klimaatverandering. Baudet stelt dat ter discussie.



"Het is absoluut niet waar dat 97 procent van wetenschappers op aarde zou menen dat de mens grote invloed heeft op het klimaat. Dat is pertinent onjuist." Die uitspraak werd door de zaal begroet met 'oe' en 'ah' en boegeroep.