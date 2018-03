'We moeten vaker sociale huur verkopen aan zittende bewoners'

Als kleine jongen scharrelde Eric van der Burg (52) al rond op het Waterlandplein, het winkelcentrum in Amsterdam-Noord. Zijn opa en oma woonden even verderop en Van der Burg, die opgroeide in Friesland, bracht daardoor veel van zijn vakanties door in Nieuwendam.



"We pakten hier de bus voor een rondje door de stad, dat was ons uitje," zegt hij tijdens een wandeling door het winkelcentrum.



Drie jaar geleden streek hij zelf neer in deze buurt.