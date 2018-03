'Software verkiezingen nog steeds onveilig'

Experts die de software op verzoek van RTL Nieuws hebben onderzocht, waarschuwen voor de risico's die het gebruik volgens hen nog altijd meebrengt. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Kiesraad wijzen erop dat er diverse waarborgen zijn om manipulatie te voorkomen.



Onderzoeker Sijmen Ruwhof heeft ruim vijftig beveiligingsrisico's geïdentificeerd. Tien daarvan merkt hij aan als 'hoog risico'. Eén punt is volgens Ruwhof 'kritiek': het vertrouwen dat de Kiesraad en gemeenten weer in het systeem hebben, dat vorig jaar ook al onder vuur lag.



Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk besloot toen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen dat de stemmen niet alleen met software, maar ook handmatig opgeteld moesten worden. Dat gebeurde nadat RTL Nieuws zwakke punten van de software had blootgelegd.



Uitslag per stembureau

Binnenlandse Zaken stelt in een reactie dat de uitslagen achteraf voor iedereen te controleren zijn. Zowel de processen-verbaal met de uitslag per stembureau als de bestanden met ingevoerde stemmen zijn 'vrij beschikbaar voor iedereen die daarom vraagt'.