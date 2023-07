Weinig animo voor overname of doorstart, en de vraag is hoelang het merk nog modieus is: het ziet er somber uit voor VanMoof

Het ziet er somber uit voor fietsenmaker VanMoof. Nu het bedrijf failliet is verkaard, is alle hoop gevestigd op een overname of doorstart. Maar daarvoor is de animo klein.

Het faillissement kwam dinsdagochtend toch nog snel, vier werkdagen nadat VanMoof zelf uitstel van betaling aanvroeg. Dat betekent òf dat de situatie dramatisch slecht is en er geen overnamekandidaten of geldschieters in de coulissen staan, òf dat die er juist wel zijn maar pas willen instappen als alle schulden uit het bedrijf zijn weggesluisd.

VanMoof had al een schuld van 30 miljoen euro. Die zal nog flink oplopen nu schuldeisers – inclusief gedupeerde klanten die hun aankoop al hebben betaald – zich bij de curatoren moeten melden.

Door het faillissement staan die schulden eventueel apart, zodat VanMoof interessanter kan worden voor overnemers. Curatoren Jan Padberg en Robin de Wit zullen nu eerst proberen overnamekandidaten voor VanMoof te vinden, het liefst voor het hele bedrijf. Als dat niet lukt, kan VanMoof in onderdelen verkocht worden – tot aan de merknaam toe – of valt het doek definitief.

De vraag is wát er kan worden doorgestart. Opvallend is dat de internationale tak van VanMoof, inclusief de vestiging in Taiwan die verantwoordelijke is voor ontwerp, ontwikkeling en onderdeleninkoop, buiten het faillissement valt.

Mogelijk is daarin ook het intellectueel eigendom van ontwerp en merk ondergebracht. In dat geval zal een doorstarter ook nog eens tot een overeenkomst moeten komen met oprichters Taco en Ties Carlier, die zo een rol blijven spelen.

Alle medewerkers ontslagen

Met het faillissement zijn de medewerkers, alle 800, ontslagen. Ze blijven nog tenminste zes weken in dienst – als ze dat willen – waarbij hun loon door het UWV wordt gegarandeerd. Daarmee wordt voorkomen dat het bedrijf leegloopt terwijl er nog wordt gewerkt aan een doorstart.

Ook kunnen zo activiteiten nog even worden voortgezet, zoals het onderhoud aan de software of de distributie van onderdelen aan kersvers partner KwikFit. De curatoren kunnen er ook voor kiezen bepaalde activiteiten, zoals de reparaties of zelfs de verkopen, weer op te starten om nog wat geld op te halen.

Met die periode van zes weken staat er wel druk op onderhandelingen over een doorstart of overname. Dat wordt sowieso een hele toer, omdat er tot nu toe weinig animo was om VanMoof te hulp te schieten.

Voorafgaand aan de surseance liet het bedrijf zakenbank Goldman Sachs zoeken naar nieuwe investeerders of overnamekandidaten. Dat gebeurde via de financiers van het bedrijf. Die waren, na begin dit jaar 10 tot 40 miljoen euro te hebben gefourneerd – het exacte bedrag is onbekend, maar zou dichterbij de 10 dan de 40 miljoen liggen –, niet bereid opnieuw bij te passen. De afgelopen jaren hadden ze al 190 miljoen euro in VanMoof gepompt.

Die internationale zoektocht naar nieuwe geldschieters leverde niets op – tenminste, pré-faillissement. De fietsenbranche staat evenmin te trappelen. Anoniem liet Het Financieele Dagblad weten dat VanMoof voordien tevergeefs bij Nederlandse giganten Accell en Pon had aangeklopt voor steun.

VanMoofkiller

Pon (ondermeer Gazelle, Cannondale, Urban Arrow) of Accell (Batavus, Sparta), hebben immers hun eigen elektrische fietsmerken, waarmee ze zich vooral op de massa richten. Pon ontfermde zich vorig jaar al over een potentiële VanMoofkiller, het Italiaanse Veloretti.

Daarbij werkt ook tegen wat VanMoof letterlijk uniek maakte: de eigen onderdelen. Door hun omvang kunnen Pon, Accell en Stella veel gunstiger onderdelen inkopen bij leveranciers en fietsen laten fabriceren in landen als China of Vietnam voor al hun merken. Maar doordat VanMoof alleen eigen onderdelen – tot aan de schroeven toe – gebruikt, valt dat schaalvoordeel weg.

Ook werkt de gebrekkige kwaliteit van de nieuwste modellen tegen – waarvoor VanMoof alleen al in 2021 8 miljoen euro moest uitgeven om ze zonder garantie te repareren. De aanhoudende klachtenregen over gebrekkige communicatie en ellenlange wachttijden zullen overnemers evenmin charmeren.

Hoogstens is de aparte doelgroep interessant; VanMoofrijders zullen immers niet snel voor een elektrische Gazelle kiezen. Maar die merknaam is de afgelopen maanden aardig besmeurd geraakt. En met in tien jaar van elektrische fietsfabricage nog geen 200.000 verkochte fietsen, is de VanMoofgemeenschap een verwaarloosbare markt. Accell doet met zijn merken jaarlijks 856.000 rijwielen, Pon 710.000.

Crisis in e-bikeland

Bovendien is het momenteel crisis in e-bikeland. Na een lichte opleving in 2020 zakten de e-bikeverkopen in 2021 met eenvijfde. In 2022 lagen de verkopen volgens brancheorganisatie Bovag nog eens een procent lager.

“Tijdens corona zijn meer mensen gaan fietsen,” zegt retaileconoom Dirk Mulder van ING. “Alleen lag de hele toeleveringsketen op zijn gat. Om aan de vraag te voldoen gingen bedrijven op zoek naar alternatieven om onderdelen hierheen te krijgen. Totdat na corona die keten weer normaal ging werken en al die bestellingen weer los kwamen.”

“Er kwam een toevloed aan onderdelen en fietsen de markt op. Maar mede door de oorlog in Oekraïne sloeg de inflatie toe. De consument denkt: de prijzen stijgen, mijn inkomen staat onder druk. Ik bespaar op dure zaken, waaronder de elektrische fiets.”

Grote fabrikanten zitten daardoor met veel onverkochte fietsen die langzaamaan uit de mode raken. De kans is groot dat daardoor flinke prijsdalingen zijn te verwachten. En daar kan VanMoof, met zijn vanafprijs van 2380 euro, niet aan meedoen.

Dat fietsgigant Accell vorige maand zijn complete directie verving, is een teken aan de wand. De Europees marktleider werd vorig jaar voor anderhalf miljard euro van de beurs gekocht door investeerders Teslin en KKR en zal niet snel in de race zijn voor een omgevallen hipsterfiets.

VanMoofgraf

Het Nederlandse Stella, dat zich de afgelopen jaren met een bombardement aan op de massa gerichte reclame een positie in de e-bikemarkt verwierf en net als VanMoof alleen direct aan de consument verkoopt, verlaagde dit voorjaar haar verkoopdoelen 10 procent, ten opzichte van 2022.

En Cowboy, dat de afgelopen dagen al op het VanMoofgraf danste, maakte vorig jaar met de verkoop van 19.000 fietsen een verlies van 32 miljoen euro op een omzet van 41 miljoen en heeft uiterlijk begin 2024 weer investeringsmiljoenen nodig.

Ook is het maar de vraag hoe lang VanMoof nog modieus is. In hartland Amsterdam is de populariteit al overschaduwd door de fatbike.