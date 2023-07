VanMoof failliet verklaard door rechtbank, curatoren onderzoeken doorstart

Beeld ANP / Ramon van Flymen

Dat bevestigt het bedrijf in een persbericht. Het in zwaar weer verkerende VanMoof kreeg vorige week uitstel van betaling, vaak de opmaat naar een faillissement. Bewindvoerders Jan Padberg en Robin de Wit zijn als curatoren aangesteld. Volgens VanMoof zullen zij de ‘situatie beoordelen en de mogelijkheden onderzoeken van een doorstart’.

De winkels van VanMoof in het buitenland vallen niet onder het faillissement. Het is echter onwaarschijnlijk dat zij zonder het hoofdkantoor in Nederland en de levering van nieuwe fietsen en onderdelen kunnen blijven bestaan.

Of de winkels in Nederland op korte termijn weer open zullen gaan zodat klanten hun (ongerepareerde) fietsen kunnen ophalen, is niet bekend. Padberg en De Wit waren voor commentaar daarover nog niet bereikbaar.

In een interne mail aan personeel, die in handen is van diverse media, bedanken oprichters en broers Ties en Taco Carlier hun personeel. ‘We zijn jullie allemaal dankbaar en vinden het jammer dat we deze missie niet samen kunnen volbrengen. We zijn bedroefd, maar bovenal voelen we trots op wat we bereikt hebben,’ schrijven ze. Door het faillissement is al het personeel automatisch niet meer in dienst van het bedrijf. De komende zes weken worden zij nog wel doorbetaald door het UWV.

Verkoop gepauzeerd

Vorige week dinsdag werd bekend dat VanMoof al twee weken geen fietsen meer verkocht. ‘We hebben de verkoop tijdelijk gepauzeerd om de productie en levering van bestaande bestellingen te kunnen inhalen,’ kregen consumenten te zien die de site van het bedrijf bezochten. ‘Wees gerust – dit heeft geen invloed op de service,’ verzekerde VanMoof.

Maar een dag later sloot het bedrijf alle winkels in Nederland, naar eigen zeggen omdat de sfeer in de winkels ‘grimmig’ werd. Er stonden veel klanten voor de deur die hun fiets wilden ophalen of verhaal kwamen halen omdat ze nog iets tegoed hadden van het bedrijf. De politie moest eraan te pas komen om de gemoederen tot bedaren te brengen.

Enkele uren later vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan bij de Amsterdamse rechtbank en werden twee bewindvoerders aangesteld.

Expansiedrift

VanMoof had het al langer zwaar. In het jaarverslag over 2021 dat eerder dit jaar gepubliceerd werd, was te lezen dat het bedrijf in dat jaar een verlies leed van 82,2 miljoen euro, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. In 2022 waren de verliezen naar verluidt ongeveer net zo groot en liep het negatief eigen vermogen op tot 132 miljoen euro.

Die verliezen kwamen mede door de expansiedrift van het bedrijf. Er werden brandstores geopend in steden als Tokio, New York en Parijs, maar het grootste deel van de omzet werd behaald in Nederland en Duitsland. Ook liet de kwaliteit van de fietsen te wensen over. Begin dit jaar schreef Het Parool over de lange lijst met klachten over het bedrijf. Zo gingen de elektrische fietsen snel kapot en was het haast onmogelijk om ze te laten repareren.

Hoe het nu verder zal gaan is nog niet bekend. Klanten zitten waarschijnlijk nog weken, zo niet maanden in onzekerheid. Ook bij KwikFit, dat sinds kort de fietsen van VanMoof repareert, zijn de reserveonderdelen zo goed als op. Het vervangen van remmen of banden gaat nog, maar accu’s van VanMoof zijn er bijvoorbeeld niet.

Ook zijn de fietsen van VanMoof niet met een traditioneel slot te openen. Alleen met behulp van een app kunnen ze gestart worden. Concurrent Cowboy lanceerde daarom vorige week al een app om de fiets toch te kunnen starten als de app van VanMoof uit de lucht wordt gehaald.

“Wie nu een VanMoof bezit, zit in een heel onfortuinlijke positie,” zei advocaat Sanne Depmann van juridisch dienstverlener DAS vorige week al in Het Parool. “Het is een vervelende, onzekere periode. Er is nul garantie op geld. Zelfs als het bedrijf doorgaat of na een eventuele doorstart blijft bestaan, is de werking van de fietsen niet verzekerd.”

