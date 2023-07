Opinie: ‘VanMoof hield ons, net als veel andere techbedrijven, gevangen’

We zijn afhankelijk van (tech)bedrijven die een uniek product aanbieden, maar ons tegelijkertijd gevangen houden. Beeld REMKO DE WAAL / ANP

Het naderende faillissement van fietsenfabrikant VanMoof legt een groter probleem bloot: het lock-ineffect. We zijn afhankelijk van (tech)bedrijven die een uniek product aanbieden, maar ons tegelijkertijd gevangen houden. Dat brengt veel te veel risico’s met zich mee en is onacceptabel.

VanMoof heeft uitstel van betaling gekregen en heel yup-Amsterdam is in paniek: wat nou als mijn fiets kapot gaat? VanMoofs bestaan namelijk uit heel andere onderdelen dan normale fietsen, waardoor je met een defect alleen bij de fietsenfabrikant zelf terecht kan. Daardoor ben je ontzettend afhankelijk van dit éne merk. Als je VanMoof straks kapot gaat, en dat gebeurt volgens deze krant best vaak, heb je pas echt een probleem. Geen enkele normale fietsenmaker kan een VanMoof repareren en de VanMoofwinkel is gesloten.

Veel techbedrijven gebruiken ook zo’n systeem. Apple bijvoorbeeld. De producten van Apple, zoals iPhones, Apple Watches en MacBooks, communiceren naadloos met elkaar. Als je een nieuwe iPhone koopt, hoef je je oude er maar naast te leggen en alles wordt overgezet.

Dat lijkt vooral heel chill. Maar het creëert een enorme afhankelijkheid, want als je eenmaal één Apple product hebt aangeschaft, kom je niet meer van de peperdure techreus af. Waarom zou je een laptop of smartwatch van een ander merk kopen, als die niet functioneel met jouw telefoon communiceert? Apple doet het ook met opladers: iPhone gebruikt als enige telefoon een ander oplaaddraadje. Daar heeft de EU gelukkig onlangs wat aan gedaan.

Keuzevrijheid is een fundament van onze democratie, ook als het op tech aankomt. Wanneer je toe bent aan een nieuwe telefoon, moet het even makkelijk zijn om over te stappen naar een ander merk als wanneer je bij hetzelfde merk blijft. Wanneer je fiets kapot is, moet je die kunnen laten fixen bij een van de honderden fietsenmakers die deze stad telt. Wanneer je telefoon leeg is, moet je een oplader van je vriend kunnen lenen.

We lachen nu de yup uit die met beteuterd gezicht voor de VanMoofwinkel staat, maar het is eigenlijk belachelijk om de verantwoordelijkheid van dit probleem bij de consument te leggen, hoe irritant zijn fietsbel ook is. De overheid moet ons beschermen tegen het lock-ineffect, door tech- en fietsenfabrikanten te dwingen om met andere merken te communiceren.

Lotje Beek is beleidsadviseur bij Bits of Freedom