Lange rijen, want Tamor vond een oplossing voor kapotte VanMooffietsen: ‘Repareren kan weer’

Een kapotte VanMooffiets? Die was na het faillissement van de fietsenfabrikant nagenoeg niets meer waard. Repareren was immers onmogelijk. De Amersfoortse fietsenmaker Tamor Hartogs heeft daar nu wat op gevonden. Hij repareert de VanMoofs, ook zonder de officiële reserveonderdelen.

Als vanouds hangen ze weer in de winkel van Tamor Hartogs in Amersfoort: de fietsen van VanMoof, klaar om gerepareerd te worden. Iets waar de eigenaar van De Broers Fietsreparateurs maar wát blij mee is.

Een maand geleden stonden de zaken er nog heel anders voor. Toen zag Hartogs in één klap 30 procent van zijn werk en omzet verdampen door het faillissement van samenwerkingspartner VanMoof.

Dat was een ongekende klap voor Hartogs en zijn klanten. De ondernemer - die een ‘Certified VanMoof Workshop’ had - zag ook duizenden euro’s aan onbetaalde facturen in rook opgaan. Zijn klanten verschenen radeloos in zijn winkel. Met de beslaglegging op de VanMoofonderdelen in de zaak, was hun fiets opeens waardeloos geworden. Aan hun tweewieler viel weinig meer te repareren.

Klanten teleurstellen

Een maand later lijkt het tij echter gekeerd. De zon is in zijn winkel weer gaan schijnen. “Ja,” zegt hij, “ik sta hier een stuk vrolijker. Een paar weken geleden had ik geen idee wat me overkwam. Ik vond het verschrikkelijk, óók voor de klanten voor wie we ons al anderhalf jaar inzetten. Die moesten we opeens enorm hard en wreed teleurstellen. Was er dan écht geen oplossing?”

Die was er, weet Hartogs nu. Want hij en zijn team zijn inmiddels tot één conclusie gekomen: “We kunnen de fietsen wel degelijk repareren zónder dat we afhankelijk zijn van VanMoofproducten. We hebben ze dus niet meer nodig.” Hij haalt zijn schouders op. “Dat klinkt pittig, maar het is echt zo. En ik durf zelfs te stellen dat de fietsen er ook een stuk toekomstbestendiger door zijn geworden. Ze gaan nu langer mee.”

Hoe het zo ver is gekomen? Door creatief na te denken en vooral zijn eigen fietsenkennis in te zetten, stelt Hartogs. “Het motto van VanMoof? Als iets kapot is, moet je het vervangen. Nou, dat doen we nu anders. We repareren én hebben kwalitatief betere alternatieven gevonden. Alle problemen – een defect aan de knoppen in het stuur, aan de accu of de e-shifter en ga zo maar door – kunnen we dus verhelpen. De fietsen kunnen weer rijden.”

Die boodschap is veel van Hartogs’ klanten niet ontgaan. De telefoon staat roodgloeiend en zowel de winkel als het reserveringssysteem staan vol met VanMoofs die onder handen genomen moeten worden. “Iedereen is zó positief, dat is echt fantastisch om te merken. En het nieuws gaat als een lopend vuurtje. Uit alle windstreken – van Maastricht tot Groningen en Antwerpen – weten ze ons nu te vinden.”

Tus

Zo stonden er een paar weken geleden nog mensen uit München bij Hartogs op de stoep. “Die hadden gehoord dat wij een accu konden reviseren en ze waren speciaal voor onze zaak naar Amersfoort gekomen. Ze dachten dat ze hun fiets konden weggooien en gingen zó blij weg,” zegt hij breed grijnzend. “Dat is toch vet?”

Voorlopig ziet Hartogs de toekomst dan ook rooskleurig in. Bang dat hij door de e-bikefabrikant – mocht deze een doorstart maken – op de vingers wordt getikt, is hij niet. “Nee,” klinkt zijn nuchtere antwoord, “al kan ik me voorstellen dat een nieuwe partij wel met me wil praten over onze vondsten. Maar voordat dat gebeurt, moeten we het eerst over wat factuurtjes hebben. Daar staan er nog te veel van open.”