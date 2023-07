Hoop voor VanMoofbezitters? Jonge ondernemer wil onderdelen toegankelijk maken

Zijn kapotte VanMooffiets bracht de twintigjarige Christiaan Boukens op een idee. De jonge ondernemer richtte een eigen website op, waarmee hij hoopt dat bezitters van kapotte VanMoofs in de toekomst zelf onderdelen kunnen bestellen om hun fiets te repareren.

In het dagelijks leven is Boukens eigenaar van een bedrijfje dat websites en bedrijfssoftware maakt. “Op de middelbare school repareerde ik al iPhones van mijn klasgenoten. Ik kocht toen mijn onderdelen in via FixJeIphone.nl. Die kwamen dan de dag erna binnen. Dat heeft me op dit idee gebracht.”

“Ik zit nu op 608 inschrijvingen van geïnteresseerden,” zegt Boukens amper een week na de lancering van zijn site FixJeVanMoof.nl. De jonge ondernemer uit Nibbixwoud ontvangt mails uit alle windrichtingen. “Ik krijg zelfs reacties van mensen in Thailand die mij willen helpen bij het idee.”

Patenten

Nu het Amsterdamse VanMoof failliet is verklaard, zitten duizenden mensen met een niet-werkende fiets. Wat de situatie zo lastig maakt, is dat VanMoof de gehele productieketen in beheer had. Ook heeft het patenten op de productie van belangrijke onderdelen van de fiets, zoals e-shifters en de accu’s. De productie daarvan kan alleen worden hervat als een ander bedrijf die patenten koopt.

Daarnaast kunnen reparaties alleen worden uitgevoerd door speciaal gecertificeerde werkplaatsen. Groot probleem is dat die amper een week na het faillissement al door hun onderdelen heen zijn. Met zijn website wil Boukens ervoor zorgen dat mensen hun VanMoof in de toekomst kunnen blijven gebruiken.

Mensen denken mee

Het idee klinkt eigenaren van kapotte VanMooffietsen waarschijnlijk als muziek in de oren, maar of Boukens aan onderdelen kan komen, is nog maar de vraag. Bij de curator van het failliete VanMoof hoopt hij materiaal op te kopen. “Maar ik heb er nog weinig van gehoord.”

Toch vestigt Boukens ook zijn hoop op andere manieren om aan onderdelen te komen. “Er wordt echt met me meegedacht. Ik krijg te horen van mensen die 3D-printers hebben dat ze bepaalde onderdelen kunnen maken, maar ik denk dat Aziatische bedrijven gaan instappen en de onderdelen gaan namaken.”

Video’s

Of zijn initiatief gaat lukken, durft hij niet te zeggen. “Het is nog een beetje vrij. Hoe ik het voor me zie, is dat bedrijven zich bij mij aanmelden en aan mij leveren. Met die voorraad wil ik onderdelen gaan leveren. Ik wil er zelf handleidingen in de vorm van YouTubevideo’s bij leveren, zodat mensen de reparaties zelf kunnen uitvoeren.”

Daarnaast hoopt Boukens aan een oplossing te komen voor zijn eigen – nu nog – onbruikbare VanMoof. “Mijn accu is kapot. De fiets is nog geen acht maanden oud, dus het defect zou onder de garantie zijn gevallen. Vorige week dinsdag had ik een afspraak voor een reparatie, maar uitgerekend op die dag werd VanMoof failliet verklaard.”