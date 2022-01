Vacature: eindredacteur PS van de Week

Beeld PS

Het is belangrijk dat je weet wat er speelt in de stad. Je hebt een goed gevoel voor taal en opbouw van verhalen. Zowel bij print als online. Je kunt een stuk journalistiek-inhoudelijk toetsen, meedenken met de auteur en suggesties doen voor verbeteringen. Je werkt vier vaste dagen in de week in een klein team.

Reacties met cv en een korte motivatie kunnen tot 1 februari worden gestuurd naar de chef van het magazine Judith Zilversmit: j.zilversmit@parool.nl, o.v.v. Eindredacteur.