Filmliefhebbers opgelet: alles wat je moet weten over het Parool Film Fest

Beeld uit de film ‘I Am Zlatan’, die deels werd opgenomen in de Johan Cruijff Arena en het Olympisch Stadion.

Wat is Paff?

Het Parool Film Festival, oftewel Paff, is een initiatief van Het Parool en distributeur September Film. Sinds 2016 wordt het elk jaar in Amsterdam gehouden. Alleen vorig jaar kon het vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Reden te meer om er dit uitgestelde lustrumjaar eens goed voor te gaan zitten.

“Het voelt goed om terug te zijn,” aldus Kamilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. “Ook deze vijfde editie gaan we onze bezoekers het beste van het beste bieden. Wie van film houdt, kan niet om ons festival heen.”

Welke films zijn er te zien?

Paff toont de meest gelauwerde arthousefilms van het komende bioscoopseizoen – van de openingsfilms van Venetië en Cannes tot de Nederlandse Oscarinzending. Daarmee is Paff een podium voor auteursfilms; films waarin de hand van de regisseur duidelijk zichtbaar is.

Het festival opent donderdag 28 oktober met de Nederlandse première van de biopic I Am Zlatan van de Zweedse regisseur Jens Sjögren. Een deel van de film over de oud-Ajacied werd dit voorjaar opgenomen in het Olympisch Stadion. Ook werd er gefilmd in de Johan Cruijff Arena. Tip: de film is donderdagmiddag nog niet uitverkocht.

De kaartverkoop voor Paff 2021 is van start! Geniet van 28 t/m 31 okt. van de mooiste (voor)premières, zoals openingsfilm I AM ZLATAN 👇, de nieuwste Almodóvar, het gewaagde PLEASURE of Leos Carax' ANNETTE. Koop je kaarten via https://t.co/o0R9pMFYQE of de deelnemende theaters. pic.twitter.com/qTBlDimfex — Parool Film Fest (@PAFFnl) 13 oktober 2021

Vanaf vrijdag zie je bij Paff de Nederlandse Oscarinzending Do Not Hesitate (Shariff Korver), waarbij op zaterdag 30 oktober ook de regisseur en hoofdrolspeler in de zaal aanwezig zullen zijn. Verder draait onder andere de Cannes-openingsfilm Annette (Leos Carax), Gouden Beer-winnaar There is no Evil (Mohammad Rasoulof), Pleasure (Ninja Thyberg) en Madres Paralelas (Pedro Almodóvar). De volledige lijst van alle 21 films die dit festival draaien, vind je hier.

Waar, wanneer en hoe laat?

Alle films zijn te zien tussen donderdag 28 en zondag 31 oktober 2021. De aanvangstijden variëren tussen 11.00 uur, 21.15 uur en alles daartussenin. Voor ieder wat wils, dus.

Ook qua locatie kan het alle kanten op. Paff heeft Het Ketelhuis in het Westerpark als hoofdlocatie, maar daarnaast zijn er films te zien in Cinecenter (Centrum), Eye Filmmuseum (Noord), FC Hyena (Noord) en Studio/K (Oost). De precieze draaidatum, -tijd en -plaats van elke film vind je hier.

Wat is Best of Fest?

Als zondag 31 oktober alle films het Amsterdamse licht hebben gezien, is het tijd voor afsluiter Best of the Fest. Tijdens Paff kunnen festivalbezoekers een score geven aan de films die ze hebben gezien. De drie publieksfavorieten worden bij Best of the Fest nogmaals getoond. Bij aanvang van het programma wordt bekendgemaakt om welke drie films het gaat.

Was dat het?

Voor iedereen wiens filmhart na een jaar vol lockdowns nog niet verzadigd is met onze 21 toptitels, heeft Het Parool nóg meer. Op de overzichtspagina van Paff vind je interviews en achtergronden bij alle films.

Zo vertelt Adam Driver, hoofdrolspeler in musicalfilm Annette, over live zingen op de set. “Het klinkt nu eenmaal anders als je zingt op een boot, terwijl er liters water over je heen gutsen, of in volle vaart op een motorfiets, of als je je partner beft.”

Verder vertelt regisseur Shariff Korver in een uitgebreid interview dat hij de inspiratie voor oorlogsthriller Do Not Hesitate uit een krantenartikel haalde. “Dat ging over wat defensie had bedacht voor na de missie: na vijf maanden in Afghanistan word je voor twee dagen naar Kreta gestuurd om te debriefen. (...) Wat er gebeurde was dat die tripjes volledig uit de hand liepen.” En in dit achtergrondstuk lees je hoe klassieker Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain twintig jaar geleden een geheide flop leek, maar toch een succes werd.

Dit weekend vind je #Paff-bijlage in Het Parool (@parool), vol met interviews en besprekingen van de mooiste (voor)premières die je tijdens de aankomende festivaleditie kunt zien. Met deze kersverse 💥 teaser geven we je alvast een voorproefje! #filmfestival pic.twitter.com/i15uI3a5Zx — Parool Film Fest (@PAFFnl) 20 oktober 2021

Waar koop je kaarten?

Zin om in het rode Paff-pluche neer te ploffen? Wij ook. Je kunt hier terecht voor kaarten. Liefhebbers met een Cineville-pas kunnen tijdens Paff onbeperkt films kijken. Kijk hier voor meer informatie over de kaartverkoop.