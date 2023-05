Zwemmen in Amsterdam: hier kun je een duik nemen in natuurwater

Op warme dagen lonkt het water in de stad. Amsterdammers nemen volop een duik, en niet alleen op officiële zwemplekken als de Nieuwe Meer en in het Amsterdamse Bos. Dit zijn de fijnste plonsplekken.

Er zijn slechts een handvol officiële zwemplekken in en om de stad. Op veel andere plekken wordt zwemmen gedoogd, maar geldt altijd: het is op eigen risico. Zo wordt de waterkwaliteit op die plekken bijvoorbeeld niet getest.

Let op: bij meren en stilstaand water ligt het gevaar van blauwalg altijd op de loer. Houd Zwemwater.nl in de gaten voor de huidige stand van de waterkwaliteit. Daarnaast: op onofficiële zwemplekken in het water duiken of springen, kan gevaarlijk zijn. Zorg dat je weet hoe (on)diep het water is, voor je erin plonst.

1. Amstel, zuideinde Weesperzijde

De Amstel slingert door het centrum van de stad en lonkt overal. Op de lange strook naast het terras van Café Hesp kun je makkelijk het water in. Op warme dagen ontstaat op deze ‘boulevard’ de zogenoemde ‘Costa del Weesper’. Pas wel op, er varen daar veel boten.

2. Marineterrein

Door de aanleg van een drijvende boardwalk is de binnenhaven van het Marineterrein afgeschermd voor zwemmers. Het is geen officiële zwemplek, maar de kwaliteit van het water wordt wel goed in de gaten gehouden.

3. Diemerpark (officiële zwemplek)

In het Diemerpark mag je niet overal zwemmen. Wie een duik wil nemen, kan terecht bij het zandstrandje aan de oostkant van het park.

4. Duivendrechtse brug

De Duivendrechtse brug is niet alleen een fijne plek om te zwemmen, maar ook om te duiken. Pas wel op, er kunnen zo nu en dan bootjes voorbij varen.

5. Erasmuspark, Admiralengracht

Het Erasmuspark in West is niet het grootste stadspark van Amsterdam, maar er ligt wel een steiger zodat je kunt zwemmen in de Admiralengracht. Voor een hapje en drankje kun je terecht bij de horeca die rondom het park volop aanwezig is.

6. Entrepotdok

Zwemmen met uitzicht op olifanten en giraffen, en dat gewoon in Amsterdam. In het Entrepotdok liggen enkele kleine steigers om op te zonnen en vanaf te springen. Pas op: er is veel vaarverkeer.

7. Park Schinkeleilanden

Achter het Olympisch Stadion ligt een groene oase. Een enorme heuvel met gras waar je kunt picknicken en zonnebaden. Zwemmen kan ook: neem een duik van de houten steigers in het Olympiakanaal of de Schinkel. Wel oppassen, want ook daar komen behoorlijk veel boten voorbij.

8. Park Somerlust

In de bocht van de Amstel, bij het Amstelkwartier, kun je zo het water in via een trap. Het eerste stukje is ondiep en ook geschikt voor kinderen. Pas wel op voor de gladde stenen in het water. Op het naastgelegen grasveld zit je heerlijk en de plek is goed te bereiken met fiets en openbaar vervoer. Handig: er is ook veel horeca in de buurt.

Park Somerlust. Beeld EPA

9. Café de Ceuvel

Dit café bij de Papaverweg in Noord is een hotspot voor Noorderlingen en je kunt er uitstekend zwemmen. Vanaf de steiger duik je zo het water in.

Let op: omwonenden waarschuwden een aantal jaar geleden voor de slechte waterkwaliteit in het Johan van Hasseltkanaal, die wordt veroorzaakt door vervuild slib op de bodem. Er wordt daarom geadviseerd erop te letten dat je geen water binnenkrijgt.

10. Levantkade

Op KNSM-eiland liggen bij het Levantplein houten steigers in het water. Hierop kun je zonnen en makkelijk in en uit het water komen. Door de steigers is ook een stukje water afgeschermd voor boten, zodat je veilig kunt dobberen in je opblaasband.

11. Borneokade

De zwemsteiger op Borneo-eiland is favoriet onder buurtbewoners, die massaal met hun handdoek over de schouder aan komen waaien. Al jaren leidt de populariteit van de zwemplek tot gedoe in de buurt omdat enkele buurtbewoners overlast ervaren, het kwam zelfs tot een rechtszaak tegen de gemeente. Er wordt daarom strenger gehandhaafd.

Marineterrein. Beeld Lin Woldendorp

12. Nieuwe Meer (officiële zwemplek)

Zwemmen in schoon water met uitzicht op de skyline van de Zuidas. Verschillende strandjes, sommige wat meer verstopt dan andere. Bij de Noordoever en de Oeverlanden is het goed toeven.

13. ’t Twiske (officiële zwemplek)

Liefst zeven zwemplekken en strandjes telt dit natuurgebied ten noorden van Amsterdam. Prima te doen met de fiets, zeker voor mensen woonachtig in Noord. Mocht je toch met de auto willen komen, dan zijn er diverse parkeerterreinen waar je tegen betaling je auto neer kunt zetten. In ’t Twiske vind je ook een speelsloot voor kinderen en kun je roeiboten huren. Let op: voor Speelsloot geldt een negatief zwemadvies.

14. De Hoge Dijk (officiële zwemplek)

Rustig recreatiegebied tussen het AMC en Abcoude. Grote plas met een strand en afgebakend zwemgedeelte. Ook is er de ‘Speelsloot’ voor jonge kinderen: een ondiepe speelvijver met een strandje.

15. Ouderkerkerplas (officiële zwemplek)

Het is een stukje fietsen, maar dan heb je ook wat. Zowel een zandstrand als een groenstrand. De afgelopen jaren was de waterkwaliteit niet altijd je van het, maar het wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

16. Amsterdamse bos (officiële zwemplek)

Aan de Grote Vijver ligt een speelweide omringd door hoge bomen. De waterdiepte van de vijver varieert tussen de 1 en 1,5 meter, dus vooral geschikt voor grotere kinderen. Je kunt hier de hele middag dobberen op het water: kano’s en waterfietsen worden verhuurd aan de westzijde van de vijver.

17. Strand IJburg (officiële zwemplek)

Op het strand IJburg aan de Pampuslaan op IJburg is strandtoezicht en de gemeente controleert regelmatig de condities in het zwemwater. Het voormalige gebouw van Lolaland is omgebouwd tot Strandlokaal IJburg (informatie- en ontmoetingscentrum over IJburg) en Restaurant De Japanner.

18. ‘Derde bocht’ Durgerdam

Het IJmeer is niet overal goed toegankelijk. Aan de Durgerdammerdijk in Durgerdam ligt de ‘derde bocht’. Vanaf de dijk kun je daar zo het IJmeer in springen onder de rook van de Zeeburgertunnel.

