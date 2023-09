Zomers vakantiegevoel vasthouden in Amsterdam: dit zijn de leukste betaalbare relaxplekken in Centrum

De Amsterdamse scholen zijn weer begonnen, maar er is nog prachtig zomerweer voorspeld – ideaal om het vakantiegevoel nog even vast te houden. Het Parool tipt de beste en voordeligste relaxplekken per stadsdeel. Deze keer: drink voor 1 euro espresso op z’n Italiaans en ontdek de verborgen palmentuin in Centrum.

1. Het gemberijsje van Tofani

Tip voor een broeierige zomernacht? Het verkwikkende gemberijs van Tofani, geopend tot één uur ’s nachts. Tofani was de favoriete ijssalon van Eberhard van der Laan, die er overigens uitsluitend mokka at.

Tofani, Kloveniersburgwal 16

2. Dak van de stad

Het mooiste uitzicht van de stad? Dat heb je natuurlijk vanaf het dak van wetenschapsmuseum Nemo. Het dakplein is elke dag van 10.00-17.30 uur gratis toegankelijk via een trap vanaf de straat. Op het dak met brede traptreden en houten bankjes heb je een haast filmisch uitzicht op het Scheepvaartmuseum, je ziet De Nederlandsche Bank in de verte en je kunt helemaal doorkijken tot de Nicolaasbasiliek en het Centraal Station.

Maar het Nemo zou het Nemo niet zijn als er niet ook op het dak iets te leren valt. Zo vind je er de buitententoonstelling Energetica, die bestaat uit sculpturen en installaties die je zelf kunt bedienen. Kinderen kunnen lekker spelen in de waterbakken, waar – mits de zon schijnt – wel meer dan 4000 liter water doorheen stroomt. En wie zin heeft in wat lekkers, kan dat kopen in het restaurant met buitenterras, helemaal bovenin.

Nemo, Oosterdok 2

3. Speeltuin met uitzicht

Bestaat er een speeltuin met een fotogenieker uitzicht dan die van de Herenmarkt? Dat valt te betwisten: terwijl je vanaf een bankje uitkijkt op de mooie Brouwersgracht aan de ene kant en het West-Indisch Huis (met palm voor de deur voor een instant vakantiegevoel) aan de andere, kunnen jonge kinderen hun hart ophalen in de zandbak, met het speeltoestel en allerhande speelgoed en fietsjes die bij de speeltuin lijken te horen. Extra fijn voor ouders met kinderen van de weglopende soort: de hele speeltuin is omheind.

Herenmarkt 91

4. Op z’n Italiaans

Het is een heerlijke Italiaanse traditie: even aanwaaien in een café, een snelle koffie, één euro aftikken en weer door met de dag. Dat kan ook in Amsterdam. Bestel maar eens een espresso bij het supersympathieke Caldi e Freddi aan de Spuistraat. Het kost je maar een euro. Net vakantie.

Caldi e Freddi, Spuistraat 102



5. Check het geheime buitenmuseum Secret Garden

Je moet het maar net weten, maar tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en de Nieuwendijk zit een geheime tuin waar je werk van bekende straatkunstenaars als Laser 3.14 en The London Police kunt vinden. De tuin wordt gecureerd en eens in de zoveel tijd wordt er een nieuwe kunstenaar uitgenodigd om er iets te maken. De toegang is gratis en de ingang bereik je via de winkel Nicholas Groente & Fruit.

Nicholas Groente & Fruit, Sint Nicolaasstraat 19

6. Verborgen palmentuin op Prinseneiland

Een tropisch paradijsje in de stad, dat kun je de palmentuin bij Prinseneiland wel noemen. De tuin wordt onderhouden door de bewoners en het is er heerlijk rustig. De palmentuin is één van de elf bewonerstuintjes die de Westelijke Eilanden telt. Zo heb je ook de bamboetuin, de Bickeltuin en kinderboerderij De Dierencapel, die gerund wordt door ruim veertig vrijwilligers.

Ook fijn: als het echt warm wordt, kun je hier een verfrissende duik nemen. Wel op eigen risico, want de gemeente raadt het af om hier te zwemmen.

Palmentuin, Prinseneiland 40

7. Flaneren kun je leren

De achterzijde van het Centraal Station was jarenlang een no-goarea, vies en vuig. Maar na een jarenlange renovatie is het resultaat prachtig: een lange boulevard, waar je heerlijk kunt flaneren met zicht over het IJ. Een ideale setting voor die ene Instagramwaardige foto.

8. Prinsheerlijk terras aan het water

Bij het ‘lichtbruine’ Kikkie van de Prinsensluis maken ze hun eigen patés, worsten en burgers. Maar je bestelt er net zo goed een gerecht van langoustines, merg en ponzu. Al dat lekkers komt extra goed uit de verf op het gezellige terras, met aan de overkant van de straat de Prinsengracht.

Terras vol? Fiets dan even door naar De Willem, dat in de monumentale Haarlemmerpoort een knus terras heeft aan het water. Plus een prettige snackkaart met bimi met een dip van gember en gefrituurde knoflook, of scheermes met sake en shiso. Maar ook voor de lunch, een volledig voor- en hoofdgerecht, een goed glas wijn en een cocktail zit je hier goed.

Kikkie van de Prinsensluis, Haarlemmerplein 58

De Willem, Prinsenstraat 30

Marjorie Almeida. Beeld Hannah Bults

Marjorie Almeida (38) is ondersteuner bij wijkcentrum D’Oude Stadt en woont in de Weteringbuurt. Ze tipt een wandeling door de stad.

“Als eerste raad ik iedereen aan langs de schapenweide in het Vondelpark te wandelen om de twee ooievaarsjongen in het nest te bekijken. Ik vind het uniek dat deze vogels midden in de stad wonen. Ze zijn prachtig, zeker als ze hun vleugels uitslaan en klapperen met hun bek.

Daarna zou ik een wandeling over de grachten maken. Dat is toch het mooiste wat je in het centrum kunt doen. De Reguliersgracht is mijn favoriet. Het is er wat rustiger en bij de Keizersgracht, waar grote rondvaartboten voorbijkomen, wordt het breder. Of je hier nu ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat wandelt, het is altijd mooi. Tijdens zo’n wandeling kom je altijd weer wat nieuws tegen. Laatst zag ik een zelfgebouwde waterfiets: twee fietsen op een kano in het water. Een uniek plaatje.

Mocht het even regenen, dan kun je bij Royal Coster Diamonds op de Paulus Potterstraat het slijpproces van diamanten bekijken. Hier kun je op de werklocatie gewoon naar binnen lopen. Een rondleiding volgen in het museum is een echte aanrader. Ze vertellen je van alles over de geschiedenis van Costerdiamanten. Met Stadspas groene stip kun je het hele jaar gratis het museum in. Vergeet niet vooraf te reserveren als je met een groep gaat, als je alleen gaat is dat niet nodig.”

Maurice Gispen