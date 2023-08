Zomers vakantiegevoel in Amsterdam: dit zijn de leukste betaalbare relaxplekken in Zuid

Beeld Vincent Spiering

1. Dobberen tussen de hoge bomen

Aan de Grote Vijver in het Amsterdamse Bos ligt een speelweide, omringd door hoge bomen. Het water is van uitstekende kwaliteit en er is een apart zwemgedeelte afgezet. Je kunt hier de hele middag dobberen op het water, kano’s en waterfietsen worden verhuurd aan de westzijde van de vijver. Barbecueën is toegestaan op 5 meter van de bosrand.

Het Amsterdamse Bos

2. Ontbijten met een ijsje

Voor wie nog een reden zoekt om direct naar Sicilië te verhuizen: het is een traditioneel Siciliaans gebruik om te ontbijten met een Brioche con gelato. Gelukkig is er voor de honkvastere types onder ons een andere oplossing: in Amsterdam-Zuid wordt deze traktatie ook geserveerd. En wel bij Massimo Gelato, bekend als een van de beste ijssalons van de stad. Inmiddels met vier vestigingen in Amsterdam – waarvan twee in Zuid – maar die in De Pijp was de eerste. Bovendien loop je vanaf hier zo met je ijsje door naar het Sarphatipark.

Van Ostadestraat 147H

3. Kunst voor jong en oud

Tot en met 24 september kun je gratis kunst kijken in Zuid. Loop de 2 kilometer lange kunstroute langs de Apollo- en Minervalaan en ontdek de verhalen achter de kunstwerken die je onderweg tegenkomt. Die zijn van bekende kunstenaars en jong talent, gecureerd door Jasper Krabbé. Meer informatie en de route: artzuid.nl

Apollo- en Minervalaan

4. Bewegen in de buitenlucht

Lekker weer? De paden op de lanen in: op de Kwiek beweegroutes (55+) in de Rivierenbuurt en Buitenveldert liggen stoeptegels waarop simpele sportieve oefeningen staan afgebeeld. De route is ongeveer 900 meter lang en bevat 19 oefeningen voor het gehele lichaam die onderweg uitgevoerd kunnen worden.

Denk aan knieheffen, armen ronddraaien, diagonaal lopen, benen strekken, hoofd kantelen en schouders draaien. Er is ook een mogelijkheid om de routes met een fysiotherapeut te lopen. Vooraf of naderhand wordt vaak nog een kop koffie gedronken.

Rivierenbuurt en Buitenveldert

5. Jeu de boules op stand

Tussen de hoge, futuristische woonflats van de Zuidas liggen twee jeu-de-boulesbanen. Hier kun je op chique spelen met de petanqueset van het champagnehuis Veuve Clicquot die je bij restaurant Bolenius kunt lenen.

George Gershwinplein

6. Festivallen met het hele gezin

Zwieren in de Zweef, knutselen bij Boks-je-Kunst, zelf poffers bakken, lolly’s maken en natuurlijk zo’n tachtig korte theater-, dans- mime- en muziekvoorstellingen voor jong en minder jong: De Parade is weer neergestreken in Amsterdam, met iedere dag vanaf 14:00 uur de Kinderparade.

Vrijdag 18 augustus t/m zondag 3 september, Martin Luther Kingpark

7. Slenteren in een groene oase

Vlak achter het VUmc en de campus van de Vrije Universiteit ligt de Botanische Tuin Zuidas. De tuin herbergt een bijzondere collectie van zo'n 8000 planten, waaronder verschillende cactussen, succulenten, penjing, bonsai en Australische planten. In principe is dit stadse paradijs dagelijks geopend, maar hou de website in de gaten voor de actuele openingstijden. Die wijken nog weleens af vanwege onderbezetting.

Van der Boechorststraat 8

8. Winkelen als een god in Frankrijk

Heimwee naar Frankrijk? Als een haas naar Epicerie De Pijp, een buurtwinkel barstensvol lekkernijen uit Frankrijk. Je laadt er je mand vol met handgemaakte confitures uit Parijs, kazen, worsten, terrines, patés en rillettes, maar ook zoetigheden, sauzen, dressings en badderproducten, direct uit het land van de goden.

Govert Flinckstraat 175-H

9. Verdwaal in het Amstelpark

Wie daag jij uit voor een potje wie-er-het-eerste-het-doolhof-uit-is in het Amstelpark? Het doolhof is omringd door water, dus sjoemelen kan niet.

Amstelpark 22

10. Leg je kleedje hier maar neer

Achter het Olympisch Stadion ligt Park Schinkeleilanden. Een enorme heuvel met gras waar je kunt picknicken en zonnebaden. Zwemmen kan ook: neem een duik van de houten steigers in het Olympiakanaal of de Schinkel. Wel oppassen, want er komen behoorlijk veel boten voorbij.

Jaagpad 17

11. Bourgondisch op de bonnefooi

In de vakantie is geen plan soms het beste plan. Wie dan toch ineens zonder reservering aan wil schuiven voor een portie bourgondisch vertier, kan terecht op de oergezellige terrassen van Schotsheuvel en Wijmpje Beukers. Walk-in restaurants in het genre eetcaféplus, met op de kaart comfortabele gerechten met een Franse toets.

Karel du Jardinstraat 47 en Banstraat 14

‘Er is een grote speelbak met cavia’s en konijnen die je mag aaien’

Bewonerstip: David van der Meulen (38) is auteur en millennial dominee bij de gemeenschap Licht Oud Zuid, hij woont ook in Oud-Zuid. Hij tipt kinderboerderij De Pijp.

David van der Meulen: 'Je mag je eigen lunch meenemen en lekker gaan picknicken in kinderboerderij De Pijp.' Beeld Hannah Bults

“Ik woon al vijftien jaar in Amsterdam maar ben pas een jaar geleden erachter gekomen dat in hartje De Pijp een kinderboerderij zit. Alle jaren dat ik met kleine kinderen deze plek nodig had, wist ik niet van het bestaan af. Dus bij deze, voor de ouders met kleine kinderen.”

“Het is een soort stadsjungle met veel groen en bomen, waar je door de paadjes heen kan struinen. Met regen of zonneschijn is het een heerlijke plek om heen te gaan. Er is namelijk een leuke schuur waar je of kan schuilen of kan afkoelen. In die schuur staan allerlei aquaria met gekke vissen. Er is een grote speelbak waar cavia’s en konijnen doorheen lopen die je mag aaien. En er is een enorme tekentafel waar kinderen kunstwerken kunnen maken. Of je kan buiten tussen de schapen met enorme pijpenkrullen doorlopen. Er zijn pauwen en reuzenkonijnen die je op schoot mag nemen. Ook is er een toffe speeltuin. En, ook erg handig met kids, er zijn toiletten.”

“Alles is volledig kosteloos. Er is geen catering aanwezig, wat sommigen als een nadeel zullen zien, maar ik zie het als voordeel. Je mag namelijk je eigen lunch meenemen en lekker gaan picknicken. Op de boerderij lopen veel vrijwilligers rond. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen vanaf acht jaar kunnen als vrijwilliger helpen.”

Lizzy Ansinghstraat 82