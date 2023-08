Zomers vakantiegevoel in Amsterdam: dit zijn de leukste betaalbare relaxplekken in Zuidoost

Beeld Vincent Spiering

1. Tamarindeschaafijs van Rudy

De kenner weet: als de mussen van het dak vallen, zijn er weinig dingen waar je zo van opknapt als Surinaams schaafijs. Rudy Schaafijs verkoopt het op verschillende markten en festivals in Zuidoost, met een dijk van een slogan: ‘Tuut, tuut, tuut, lekker schaafijs van Ruud’. Bij mooi weer gaat ie eropuit, soms ook niet. Sla dus je slag als je zijn bontgekleurde karretje ziet en probeer vooral de authentieke smaken als tamarinde, zuurzak of markoesa (gele passievrucht).

Verschillende locaties in Amsterdam Zuidoost

2. Lekker zwemmen op strand De Hoge Dijk

Recreatiegebied De Hoge Dijk, ingeklemd tussen de A2 en de spoorlijn Amsterdam–Utrecht, heeft een fijn strandje met afgezette zwemzone. Het zandstrandje met ligweide is een ideale plek voor warmere dagen. Neem een goedgevulde koelbox mee, want je kunt niets te eten of te drinken kopen op het strand zelf. Wel zijn er openbare toiletten te vinden.

Sieverdinkpad

3. Het domein van chef Angie B

Ja, je kunt op het terras van Pannenkoekerij Gansi pannenkoeken eten, maar de keuken is ook het domein van chef Angie B, die de sterren van de Surinaamse hemel kookt. Kinderen kunnen in de speeltuin van naastgelegen kinderboerderij De Gliphoeve spelen. Met een vast menu werkt Angie niet, via Facebook kom je erachter wat er die week op het menu staat.

Geldershoofd 79

4. Meer dan alleen jeu de boules

Jeu de boules is in Frankrijk volkssport nummer 1 en in de zomermaanden is het er dan ook dringen geblazen rondom de geschikte grindbaantjes. In Zuidoost is het even zoeken, maar er ís een baan. Die vind je in Gaasperdam, met naast de baan een basketbalveld, pingpongtafel en speeltuin. Trommel wat vrienden op, regel een setje ballen en gooi je boules zo dicht mogelijk tegen de but aan.

Tongerenstraat / Tegelarijpad

5. Leer de helden van Zuidoost kennen met deze audiowandeling

In de podcast Kunstroute Zuidoost: Helden van Zuidoost van Public Art Amsterdam nemen journalist Noraly Beyer en dichter Jörgen Gario je, samen met podcast- en radiomaker Jesper Buursink, mee langs kunstwerken in Zuidoost. Ze vertellen wie of wat de kunstwerken verbeelden en wie ze gemaakt hebben. Gario draagt gedichten voor die gaan over de werken. Zo leer je de gemeenschappen en helden van de buurt kennen. De podcast kun je gratis luisteren via de website van Public Art.

6. De laatste zonnestralen vangen vanaf de vlinderheuvel

Bij een vakantie hoort natuurlijk een zonsondergang en daarvoor is de vlinderheuvel in het Nelson Mandelapark de perfecte spot. Vanaf dit uitkijkpunt op de heuvel, heb je 360 graden uitzicht over het park en Zuidoost.

7. Goede picknickspot: de Bijlmerweide

De uitgestrekte groene strook die de Bijlmerweide is, nodigt als geen ander uit voor een picknick, wandeling of bezoek aan de kinderboerderij op een mooie dag. Kinderen kunnen zich ook uitleven op het speciale kinderparcours dat bestaat uit onder andere een kabelbaan, evenwichtspaaltjes en smalle bruggetjes. Langs het water zijn er genoeg rustige plekjes om lekker in het gras te zitten.

8. Lekker koel in de OBA

Ben je op zoek naar wat verkoeling en ontspanning? De locatie van de OBA aan het Bijlmerplein is een fijne plek om de drukte van de stad en de warmte te ontvluchten. Uitgelezen? De hele zomer is er een gratis expositie te zien over de viering en herdenking van 150 jaar Hindoestaanse emigratie.

Bijlmerplein 393

9. Laagdrempelige kunstgalerie

Rondstruinen door een stad of dorp en binnenlopen bij een galerie voelt als vakantie, maar de drempel om een galerie binnen te stappen kan hoog zijn. Dat is bij Centrum Beeldende Kunst (CBK) Zuidoost absoluut niet het geval. Hier kun je redelijk anoniem binnenstappen en op je gemak de kunst bekijken. De ruimte is groot en je wordt vriendelijk ontvangen door iemand achter de balie. Een perfecte eerste kennismaking met een galerie. Maar CBK is meer dan dat: er worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd en er is een kunstuitleen.

Tijdens de zomervakantie, tot en met 26 augustus, is de jaarlijkse ZomerSalon Royaal te zien met dit jaar het thema ‘huid’. Ruim honderd kunstenaars stuurden hun werken in. Deze tentoonstelling is net als de rest van de galerie gratis toegankelijk.

Anton de Komplein 120

10. Rondje Zuidoost met de boot

De grachten van Amsterdam zijn echt niet de enige plekken waar je mooi kunt varen. Wist je dat er ook een prachtige vaarroute rondom Amsterdam–Zuidoost ligt? Je vaart langs plekken waar schilders als Piet Mondriaan hun inspiratie opdeden.

Het is een flinke tocht – zo’n 25 kilometer in totaal – die je met een (gehuurd) bootje kunt afleggen. Je vaart via de Amstel, de Bullewijk, de Holendrecht, de Angstel, het Gein en de Gaasp en deze route kun je makkelijk zelf uitstippelen via een knooppuntenroute. Vanaf de Amstel zijn het deze knooppunten die je kunt volgen: 10, 19, 20, 53, 21 en 22.

‘Het park is heel goed bereikbaar met de metro’

Bewonerstip: Samra Asmellash (27) woont in Bullewijk en is projectmanager programmering bij Museumnacht Amsterdam. Zij tipt het Gaasperpark en de Bijlmerbios.

Samra Asmellash: 'Het Gaasperpark is een mooi groen park met een meer, waar je kunt tennissen, roeien en zeilen. Ik volg er zelfs yogalessen.' Beeld Hannah Bults

“Het Gaasperpark is een mooi groen park met een meer en van alles eromheen. Het grenst aan onder andere het Gein, Weesp en Holendrecht. Maar het is heel goed te bereiken vanaf Zuidoost met als eindpunt van de metro de Gaasperplas. Je kan er sporten zoals tennissen, roeien en zeilen doen. Er is een zwemgelegenheid met een strand.”

“Ook doe ik er weleens yoga, aan het water, georganiseerd door Uprising yoga, die zijn er de hele zomer op zondagen. De lessen zijn 10 euro, of goedkoper met ClassPass. Vroeger ging ik hier ook vaak joggen, dat is een rondje van 6 kilometer.”

“Ook is er de Bijlmerbios op 24, 25 en 26 augustus, onder metrostation Kraaiennest. Een jaarlijks terugkerend evenement in Zuidoost, een echte aanrader om heen te gaan. Het is een gratis openluchtbioscoop. Maar je moet wel op tijd zijn om een plekje te veroveren. De films die er draaien – zoals Black Panther deze zomer – zijn zowel voor kinderen en volwassenen omdat ze een breed publiek uit de buurt proberen aan te spreken. Het zijn meestal niet de nieuwste arthousefilms maar meer klassiekers die leuk zijn voor iedereen.”