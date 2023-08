Zomers vakantiegevoel in Amsterdam: dit zijn de leukste betaalbare relaxplekken in West

Tijdens de zomer is het rustiger in Amsterdam – hét moment om in de stad vakantie te vieren. Het Parool tipt de beste en voordeligste relaxplekken per stadsdeel. Deze keer: de verstopte Tuin van Jan en een croissantje gevuld met softijs in West.

1. Zomer in een croissantje

Het idee is even simpel als briljant: Fort Negen serveert de hele zomer lang softijs op een boterige halve croissant. In het weekend schitteren verschillende smaken en toppings zoals chocolade-miso-crumble en cornflake-crumble naast de gouwe ouwe discodip.

Jan Evertsenstraat 31

2. Bankje met uitzicht

Voor verzorgingshuis Amsta - De Werf (Van Reigersbergenstraat 829) ligt een keurig aangeharkt grasveld met aan de rand een aantal bankjes. Vanaf die bankjes heb je een haast on-Amsterdams wijds uitzicht over een viersprong waar onder andere de Hugo de Grootgracht en de Bilderdijkgracht deel van uitmaken. Op de bankjes vind je een uiteenlopende mix mensen: bewoners van het verzorgingshuis, druk pratende ouders van de naastgelegen basisschool en buurtbewoners met een goed boek.

3. Lekkere zwemplek

Toegegeven: goede zwemplekken zijn schaars in West. De Sloterplas even verderop heeft de meeste potentie, maar de waterkwaliteit is niet bepaald om naar huis te schrijven. Zwemliefhebbers wijken daarom liever uit naar de zwemsteigers rondom het Erasmuspark.

4. Een stukje Italië

Wie in de Noord-Italiaanse streek Ligurië is geweest weet: focaccia genovese is genadeloos lekker. Het is vet en luchtig tegelijkertijd, en heeft een perfect licht krokant randje. Dat weten de klanten van de Focacceria ook: voor de foccacia (vanaf 2,75 euro) die hier elke ochtend door Valeria en Marco vers gebakken wordt rijden zelfs mensen uit Duitsland naar de Overtoom. Je eet ’m het lekkerst op een bankje in de zon in het naastgelegen Vondelpark.

Overtoom 445

5. Gratis kunst kijken bij Beeldend Gesproken

In De Hallen vind je galerie en kunstuitleen Beeldend Gesproken. Hier wordt werk getoond van kunstenaars die kampen met psychische problemen. Ook de programmering richt zich op psychische gezondheid, met bijvoorbeeld een ‘mental health art tour’ of workshops voor dementerenden. Je kunt er werk(en) kopen of lenen. Keuzestress? Dan helpen ze je graag. Je vindt de hele collectie ook op de website.

Hannie Dankbaarpassage 23

6. Leg je kleedje hier maar neer

Een keer wat anders dan het drukke Vondelpark? Op de groenstrook langs de Admiralengracht is het in de zomermaanden goed toeven. Je hebt er altijd aan één van de twee kanten zon, er wordt volop gebarbecued en je hebt met de Kinkerstraat en de Jan Evertsenstraat om de hoek voldoende uitwijkopties voor een lastminute-picknickboodschap.

7. Terras aan het water

Wat dacht je van sterrensnacks aan het water? Restaurant Daalder serveert deze zomer streetfood op zijn zonovergoten terras. Op het menu: knapperige Molukse fried chicken, loaded fries met gestoofde lam, tahin en een frisse Arabische salade en flamkuchen met piripirigamba’s. Allemaal vriendelijk geprijsd (rond de 13 euro per gerecht) en met weinig poeha. Iets te vieren? Je kunt tussen de snacks door ook vragen naar de wijnkaart ‘van binnen’.

Postjesweg 1

8. Zie de zon zakken in het Jacob van Lennepkanaal

Met goed weer is het vaste prik: zodra de zon ondergaat, staat er een handjevol mensen foto’s te maken vanaf de Pesthuysbrug op de Eerste Constantijn Huygensstraat. Vanaf hier zie je de lucht oranje kleuren, en prijken aan de horizon de Queen towers aan de Delflandlaan.

9. Verstopte tuinen

De Slatuinen ken je misschien al wel: een vrolijke groene oase in West, verstopt achter een rij huizen in De Baarsjes en alleen te bezoeken op donder- en zondagen. Maar minstens zo leuk is de verstopte Tuin van Jan, alleen op zondag te bereiken via de ingang van de voormalige Jan Maijenschool aan de Jan Maijenstraat. Via de poort kom je terecht op het voormalige schoolplein.

Mede dankzij de inzet van buurtbewoners zijn er tienduizend tegels verwijderd en bloeit er nu van alles. Het is niet alleen een fijne plek om je te onttrekken aan de stadse drukte, de Tuin van Jan draagt ook nog eens bij aan de afvoer van regenwater. Het water dat hier wordt opgevangen, wordt weer gebruikt om de tuin in droge periodes mee te besproeien.

Slatuinenweg 45 en Jan Maijenstraat 17

10. De ballen!

Uiterst zomers en helemaal gratis: in Amsterdam-West vind je meerdere jeu-de-boulesbanen. Zoals in Stadstuin Bos en Lommer en op het Jeltje de Bosch Kemperpad in Oud-West. Heb je zelf geen petanquesetje? Geen probleem: Café Toussaint aan de Bosboom Toussaintstraat heeft een baan in beheer en biedt ballen aan die je kunt lenen.

Bosboom Toussaintstraat 26

Akkerym Doevendans: ‘Ik vind het belangrijk dat kinderen van elkaar leren.’ Beeld Hannah Bults

‘Kinderen met en zonder handicap spelen hier samen’ Bewonerstip: Akkerym Doevendans (46) is hoofd programmering bij de Vrije Academie en woont in Bos en Lommer. Ze tipt de inclusieve speeltuin Gibraltar. “Speeltuin Gibraltar is een fijne en veilige plek, toegankelijk voor iedereen. Ik heb zelf drie kinderen waarvan mijn dochter van negen het syndroom van Down heeft. Wij gaan hier graag heen omdat zij vaak wegloopt. Om deze speeltuin staan hekken, dus dat is makkelijk. Maar er zijn ook vaak vrijwilligers die allerlei activiteiten begeleiden en een oogje in het zeil houden. Er zijn bijvoorbeeld voetbaltoernooitjes waarbij kinderen met en zonder handicap samen spelen. Het is heel bijzonder dat dit kan; ik vind het belangrijk dat kinderen van elkaar leren. Ze hebben ook allerlei andere faciliteiten zoals een schommel, trampoline en draaimolen voor kinderen in een rolstoel en een brede glijbaan zodat kinderen samen kunnen glijden. Ook is er een kleiworkshop, lego en een waterbaan waar je op je buik op kan glijden. Deze zomer is er een programma met klassieke muziek, waarbij alle kinderen zelf met de instrumenten spelen en zelfs een kleine voorstelling kunnen geven na de workshop. De speeltuin is gratis, wat het ook toegankelijk maakt voor kinderen die niet op vakantie gaan. ’s Ochtends zijn er vaak ouders die van de goede koffie genieten met hun dreumesen, en later op de middag vaak basisschoolkinderen.”

Haarlemmerweg 645A