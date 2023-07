Zomers vakantiegevoel in Amsterdam: dit zijn de leukste betaalbare relaxplekken in Oost

Tijdens de zomer is het rustiger in Amsterdam – hét moment om in de stad vakantie te vieren. Het Parool tipt de beste en voordeligste relaxplekken per stadsdeel. Deze keer: naar het stadsstrand of een bloementuin in Oost.

1. Stranddag in eigen stad

Voor een dagje strand hoef je niet per se de stad uit: bij Blijburg krijg je een echt strandgevoel door het duinachtige landschap en je kunt er lekker het water in duiken. Wie behoefte heeft aan beweging kan zich uitleven op de skatebaan, sportapparaten en volleybalveldjes. Bij het stadsstrand zit ook surfcenter IJburg, dat windsurfmateriaal verhuurt en windsurflessen verzorgt. Hongerig geworden? Bij De Japanner aan het strand kun je een hapje eten – of neem een eigen goedgevulde koelbox mee.

Wil je liever niet tussen de mensen zitten, fiets dan nog even door. Op het strandje aan de rand van het Diemerpark is het rustiger, zit je meer beschut en heb je uitzicht op IJburg.

2. De zomer op een hoorntje

Het lekkerste ijs proef je bij Het IJsboefje op het Beukenplein. Hier scheppen ze ijs van Monte Pelmo, dat ooit midden in de Jordaan begon met een kleine ijsfabriek en een winkeltje. Dat winkeltje is er nog steeds, de fabriek vertrok naar Almere. Daar maakt de vierde generatie van het familiebedrijf het ijs nog steeds met ambachtelijke machines. Behalve naar dat ene eigen winkeltje wordt het ook naar veel andere salons in de stad gebracht, zoals dus Het IJsboefje.

Beukenplein 5

3. Filmavond op grote hoogte met Pridethema

Tijdens een warme zomeravond in de openlucht een film kijken, met uitzicht over de stad: als dat geen vakantie is? Voor zo’n Rooftop Cinema-avond kun je van 31 juli tot en met 5 augustus terecht bij Canvas, boven op het Volkshotel. Het speciale Prideprogramma, met zeven films, is bedacht samen met Kriterion. De eerste avond draait Bad Education, op 1 augustus is er een programma met korte queer films, en verder staat onder andere Lonesome op het programma. Tickets kosten 15 euro en zijn online of aan de deur te koop.

Wibautstraat 150

4. De mooiste zonsondergang van Amsterdam-Oost

Voor een mooie zonsondergang moet je op de Kop van Java zijn. Met uitzicht op het IJ, het Centraal Station en Amsterdam-Noord zie je hier de zon wegzakken achter de stad.

5. Struin door de bloementuin van Darwin

Heb je geen tuin, maar snak je naar wat verkoeling en groen? Of heb je zin om de handen uit de mouwen te steken en je steentje bij te dragen aan meer groen in de stad? Dan ben je bij de Bloementuin van Darwin in de Watergraafsmeer aan het juiste adres. De vereniging die deze tuin beheert is altijd op zoek naar extra handen, al is meehelpen niet verplicht. Je kunt ook heerlijk op je gemak een rondje wandelen tussen de bloemen en planten.

Darwinplantsoen 14

6. Leg je kleedje hier maar neer

Aan de Ertskade is het (nu nog) een stuk rustiger dan aan de Weesperzijde. Je vindt er een stuk groen waar je heerlijk kunt zonnen, een duik kunt nemen of een pot voetbal kunt spelen. Het is bovendien een ideale plek om buurt- en stadsbewoners te ontmoeten – jong en oud zit hier door elkaar.

7. Italiaanse koffie aan het zwembad

Een goede kop koffie bij een openbaar zwembad, kan dat? Ja, bij het Flevoparkbad serveren ze echte Italiaanse koffie. Het zwembad is open vanaf 10 uur ’s ochtends open. Op het grote grasveld rondom de buitenbaden is volop ruimte voor een ontspannen middag.

Insulindeweg 1002

8. Verscholen plekje aan het water

In de zomer verandert de Weesperzijde in de Côte d’Amstel. Het wemelt er van de flanerende en zwemmende mensen, en je kunt er kiezen uit een hele rij leuke terrassen, zoals Café Hesp, Bam Boa en De Ysbreeker. Een keer wat anders, net de andere kant op? Ga dan naar distilleerderij ’t Nieuwe Diep, in het voormalig gemaal van de Oetewaler Polder (ook wel Overamstelse Polder) in het Flevopark. Hier kun je jenevertjes en likeuren nippen aan het water.

Flevopark 13a

9. Enkel, dubbel of rond de baan

Badmintonnen doe je op de camping, tennissen in het Oosterpark. In het Oosterpark vind je namelijk een – gratis – openbare tennisbaan. Wie daag jij uit voor een potje?

Oosterpark

10. Cha-cha-cha

Al jaren vaste prik: elke tweede zondag van de maand wordt in de fraaie muziekkoepel in het Oosterpark de Argentijnse tango gedanst. Dansen is gratis (een bescheiden bijdrage is altijd welkom), wel is het fijn als je ervaring hebt. Bij slecht weer wordt diezelfde dag om 13 uur via de site bekendgemaakt of de voetjes van de vloer kunnen.

Muziekkoepel Oosterpark, tussen 15.00-18.00 uur. De volgende dansmiddagen zijn op 13 augustus en 10 september

Tim Doornewaard. Beeld Hannah Bults

‘Het kost maar een euro per dag’ Bewonerstip: Tim Doornewaard (47) is directeur van buurtcentrum De Meevaart in de Indische Buurt, waar hij ook woont. Hij tipt Natuurspeeltuin Jeugdland. “Ik heb zelf geen kleine kinderen meer, maar wat erg leuk is om heen te gaan is het natuurzwembad Jeugdland in het Flevopark, vooral voor kinderen tussen de zes en twaalf jaar. Het kost ook maar een euro per dag. Er zijn veel lage steigers en trappetjes waardoor kinderen makkelijk het water in kunnen. En er is een klein strand waar je fijn kunt liggen.” “Het is in de natuur, maar de toegang van een euro betaal je voor de veiligheid van de kinderen. Er is toezicht van een zwembadmeester voor als er iets gebeurt. Ook is er een speelveld waar kinderen kunnen timmeren, er staan bouwwerken van grote kastelen en de buurtmoestuin is eveneens leuk om te bekijken. Naast het gebouw van Jeugdland is bovendien een kinderboerderij en kantine voor limonade of een snack.” “Wij gingen hier vroeger regelmatig naartoe in de zomer, omdat je veel ouders uit de buurt ontmoet en je hier verkoeling kunt zoeken. Wat me wel verbaast is dat het eigenlijk tot nu toe altijd goed is gegaan met de kinderen in een veld vol met spijkers en hamers. Maar daarom is het dus fijn dat er toezicht is.” Natuurspeeltuin Jeugdland Amsterdam, Valentijnkade 131